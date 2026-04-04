Суд Москвы заочно арестовал украинского следователя за преследование россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский суд заочно арестовал украинского следователя Станислава Тищенко по делу о незаконном уголовном преследовании российских чиновников, передает РИА «Новости». По данным из судебных документов и других материалов, Тищенко обвиняют в том, что он причастен к возбуждению дел против сотрудников Минобороны, МИД, Минтранса, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФСБ, ЦИК, ЦБ и «Роскосмоса», а также представителей российской культуры, журналистов, депутатов и сенаторов.

Тищенко объявлен в международный розыск. Согласно материалам дела, решение о его заочном аресте вступило в силу в марте. В документе уточняется: «Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске обвиняемого Тищенко Станислава Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

Станислав Тищенко, как отмечает агентство, ранее занимал должности следователя в национальной полиции Украины в Черниговской области и в государственном бюро расследований Украины. В России против него возбуждено уголовное дело о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности или незаконном возбуждении дел.

Максимальное наказание по вменяемой статье – до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях. Ранее тот же суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны. До этого Басманный суд по ходатайству следствия заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняемого в организации терактов против России.