Захарова назвала бедой Украины отсутствие мыслящего о ее интересах лидере

Tекст: Вера Басилая

Отсутствие у Украины руководителей, которые бы думали об интересах страны и ее народа, остается главной проблемой с момента обретения независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, за 30 лет на Украине не было ни одного лидера, который ставил бы на первый план национальные интересы, а «не свои собственные или интересы своей группировки».

Она также отметила, что на Украине вместо настоящих политиков были только люди, которые изображали национальных лидеров, надевая вышиванки или примеряя косы. Захарова добавила, что Владимир Зеленский путает национальные символы, что, по ее мнению, иллюстрирует отсутствие подлинных государственных деятелей.

Ранее Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком и инструментом западных кураторов по уничтожению Украины и ее народа.

Также представитель МИД России обвинила киевские власти в геноциде украинского народа и предательстве граждан, проголосовавших за мир.

Захарова заявила о нацистской сущности украинских властей и их нежелании учитывать интересы собственных граждан как одной из первопричин кризиса.