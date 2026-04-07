Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».12 комментариев
За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА
В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Над Ленобластью нейтрализовали 19 БПЛА, над Воронежской – 11, над Белгородской – семь, указало ведомство в Max.
Кроме того, три дрона уничтожены над Владимирской областью.
По одному аппарату сбили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Кубанью и над Черным морем.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом уничтожили 20 БПЛА.
Ночью Росавиация вводила ограничения полетов в аэропортах Краснодара, Ярославля и Пензы.