    Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    @ Philipp von Ditfurth/DPA/TASS

    6 апреля 2026, 11:48 Мнение

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем* про «Европа стреляет себе в ногу».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Евросоюз в 2026 году ждет экономический коллапс из-за энергетического кризиса и ошибочной политики, предупредил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Апрель, по его словам, станет началом осознания масштабов проблемы. Но «как они могут это понять, если не пытаются смягчить будущие риски или исправить ошибки?», недоумевает г-н Дмитриев. Насколько в реальности страшны прогнозы о «глобальном кризисе» из-за перекрытия Ормузского пролива, который угрожает всей мировой экономике?

    Стоит напомнить, что Ормузский пролив, как и Баб-эль-Мандебский, уже перекрывали в прошлом, но к краху мировой экономики это не приводило. Кроме того, нынешний скачок цен на энергоносители не является чем-то беспрецедентным. Максимальным показателем цены на нефть стали 119 долларов за баррель. Для сравнения: летом 2022-го нефть стоила больше 119 долларов. А во время кризиса 2008-го без всякой войны достигала 147,50 доллара.

    Что касается газа, то нынешний рекорд – 850 долларов за кубометр – куда меньше, чем пиковая отметка 2861,6 доллара в августе 2022-го на фоне отказа Европы от российского газа. Иными словами, пока нынешний кризис не так уж страшен, хотя, безусловно, он является очередным подтверждением того, что в современном мире в любой момент может произойти что-то, что обрушит всё.

    В этих условиях той же Европе было бы логично вернуться к поставкам российского газа – в первую очередь трубопроводного. Технически это возможно, даже несмотря на войну на Украине. К тому же долгосрочные контракты с фиксированной ценой, на основе которых предпочитает работать Газпром, в случае различных форс-мажоров оказываются куда выгоднее и надежнее, чем разовая покупка на бирже. Но у Европы иная логика.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность закупать российский газ даже в том случае, если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Напомню, осенью прошлого года Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа, согласно которому для ранее заключенных контрактов сохранится переходный период: по краткосрочным – до середины 2026 года, по долгосрочным – до начала 2028-го (с исключением для Венгрии и Словакии).

    «У нас есть четкие цели, и мы придерживаемся их», – ответила глава ЕК на вопрос, изменится ли позиция Брюсселя ввиду нынешнего энергетического кризиса.

    Странно было бы ожидать, что позиция Европы изменится сейчас, когда газ стоит «каких-то» 800 долларов, если они не изменили ее четыре года назад, когда цена неслась к отметке три тысячи. И в этом вся европейская логика: что бы ни случилось, отказ от российского газа – решение окончательное и бесповоротное. Как и планы по отказу от газа вообще – Европа намерена продолжать трансформацию энергетического сектора, переводя его, по словам той же фон дер Ляйен, на «зеленую и производимую в Европе энергию».

    Все мы помним, как всего несколько лет назад в Европе останавливались ветряки и отключались замерзшие солнечные батареи. Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сожалеет о решении Германии отказаться от атомной энергетики, но назвал решение необратимым. Решение о «зеленом переходе» обжалованию не подлежит. На логика в нем все же есть. И это логика войны.

    Во-первых, странно покупать нефть и газ у страны, с которой Европа воюет – пока на Украине, а завтра, возможно, непосредственно. А как покупать ресурсы у врага?

    Кроме того, Европе просто не нужно такое количество нефти и газа, как раньше. Евросоюз уже давно в рамках пресловутой «зеленой повестки» последовательно сбрасывает неэкологичные производства в страны Глобального Юга, делая ставку на сферу услуг и продажу технологий. Эксперты называют это эпохой постиндустриализации. В реальности же происходит деиндустриализация. И этот процесс стал очевидным после 2022 года, с начала новой фазы противостояния с Россией, когда Евросоюз решил полностью отказаться от дешевых российских энергоносителей.

    Бизнес начал мигрировать в другие страны – туда, где дешевле энергия, меньше налоги, меньше навязанных политических ограничений – в первую очередь в США и Китай. Причем речь не только о мелком и среднем бизнесе, но и о таких гигантах, как Mercedes, BMW, Volkswagen, BASF, на которых держалась европейская экономика, и которые считались символом европейского благополучия. Не одномоментно, но постепенно они выводят из Европы, в частности из Германии, свои производства.

    В сентябре 2022 года инфляция в Германии впервые с момента введения евро (с 1999 года) достигла двузначных отметок и составила 10,9%. В январе 2024-го в Германии прошла крупнейшая забастовка фермеров, перекрывших автобаны в знак протеста против отмены субсидий, льгот на топливо, повышения налогов. А годом ранее страну чуть не парализовала крупнейшая за три десятка лет забастовка работников транспортного сектора.

    На самом деле европейцам не привыкать к экономии, не привыкать к постоянным повышениям цен. Но при условии пропорционального роста зарплат и компенсации убытков со стороны государства. Чего в нынешних условиях просто не происходит – напротив, власти стран ЕС на фоне отказа США от финансирования Украины вынуждены наращивать ее поддержку за счет собственных граждан.

    Почему европейцы это терпят?

    Европейцам внушают мысль о неизбежности прямой войны с Россией.

    Буквально на днях заместитель начальника Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил, что необходимо подготовить ВВС к вероятному конфликту с нашей страной. И это лишь самое свежее, но далеко не первое подобное заявление за последние годы. Они звучат все чаще.

    Цель – подготовить общественное сознание к принятию мысли о неизбежности войны. Вторая цель – оправдать растущую милитаризацию (плюс постоянные разговоры о том, что США уже не способны обеспечить безопасность) Евросоюза, которая происходит за счет налогоплательщиков и снижения их уровня жизни.

    Логика подготовки к войне, в которой действует Европа, не столь абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Ведь страдает далеко не весь бизнес – некоторые, напротив, зарабатывают. В первую очередь те, кто непосредственно участвует в милитаризации.

    Еще в начале 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что с войной в Старом Свете для концерна наступила новая эра рекордной прибыли и очень большого объема заказов. С началом СВО акции Rheinmetall выросли более чем в 14 раз, некоторые источники сообщают о росте капитализации компании почти в 18 раз.

    Не остались в стороне и те, кто производит гражданскую продукцию. В прошлом году генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Он напомнил, что компания ранее уже производила транспортные средства для армии. Особенного размаха это приобрело во времена Третьего рейха. Не только Volkswagen – BMW, Maibach, Mercedes, Porsche тогда производили военную продукцию для Второй мировой. Опыт богатейший.

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем* про «назло бабушке отморожу уши» и «Европа стреляет себе в ногу».

    Просто они готовятся к войне.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Бегство населения лишает Германию будущего

    Среди жителей бывшего СССР Германия когда-то считалась одной из лучших стран для эмиграции. Теперь же свежие исследования показывают, что немецкая молодежь сама не считает свою страну достаточно пригодной для жизни и перспектив. Почему они приходят к такому выводу и чем это грозит в итоге для ФРГ? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

