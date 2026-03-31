Tекст: Ольга Иванова

Франция пересматривает свою военную стратегию, чтобы быть готовой к возможному конфликту с Россией в ближайшие годы, пишут «Вести» со ссылкой на издание Politico и замначальника французских ВВС генерала Доминика Тардифа.

Генерал Тардиф заявил: «Мы используем все, чему можем научиться на Украине, особенно в вопросах развития возможностей». Он отметил, что текущие конфликты определяют, какое оружие Франция будет разрабатывать, закупать и развертывать в ближайшем будущем.

По оценке Тардифа, Россия может попытаться испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год. Politico подчеркивает, что боевые действия на Украине и на Ближнем Востоке выявили серьезные пробелы в западных арсеналах. В частности, армии альянса сегодня не полностью укомплектованы для борьбы с дешевыми угрозами, такими как беспилотники, перехват которых обходится намного дешевле, чем использование против них дорогостоящих ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич ранее назвал справедливыми заявления о подготовке Европы к войне с Россией. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин указал на фактическое начало третьей мировой войны. Лидеры стран Евросоюза на недавнем саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.