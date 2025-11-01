Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Бывший вице-премьер Сербии Вулин указал на начало третьей мировой войны
Объединение Германии с ревизией итогов Второй мировой войны стали началом третьей мировой войны, считает основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», – заявил РИА «Новости» Вулин, занимавший пост вице-премьера Сербии в 2020-2022 годах.
По его словам, следует быстро достигнуть соглашения и признать, что однополярный мир умер.
«Должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», – призвал он.
