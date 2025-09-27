Лавров заявил о готовности России дать отпор любой агрессии против страны

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, любая агрессия против России встретит решительный отпор, у НАТО и Евросоюза не должно быть сомнений в этом, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что представители альянса и Евросоюза не только убеждают своих граждан в неизбежности войны с Россией и призывают к экономии, но и открыто говорят о подготовке нападения на Калининградскую область и другие российские территории.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией», – подчеркнул Лавров.

По словам министра, киевские власти и их западные союзники не осознают, насколько сложна текущая ситуация, и не проявляют желания вести честные переговоры. Лавров отметил, что на сегодняшний день ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не видно понимания остроты момента и стремления к честному диалогу.

Он добавил, что такие позиции Запада и украинской стороны только усугубляют международную напряженность и препятствуют поиску реальных решений.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.