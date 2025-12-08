Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.19 комментариев
Шарий заявил о подготовке Киевом «спецоперации» по «вразумлению» Вэнса и Рубио
Служба внешней разведки Украины готовит «спецоперацию» по «публичному вразумлению» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
По словам Шария, Служба внешней разведки Украины разрабатывает «спецоперацию против Рубио и Вэнса» под руководством генерала Олега Синянского, к акции собираются привлечь католиков и политиков из США и Европы, причем часть из них будет использоваться «вслепую», передает РИА «Новости».
«Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время», – заявил он.
Позже он уточнил, что Синянский сейчас формально не возглавляет ведомство, однако курирует данную операцию. Блогер отметил, что термин «публичное вразумление» в данном контексте относится к христианской практике, когда один христианин публично упрекает другого за действия, противоречащие христианским принципам. Он подчеркнул, что речь идет о заранее подготовленной операции Службы внешней разведки Украины, в документах которой приводятся имена предполагаемых участников.
Шарий приложил к публикации скриншоты некого документа, где указаны фамилии епископов, кардиналов, известных богословов и проповедников, которые якобы должны быть задействованы в предстоящей акции спецслужбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.