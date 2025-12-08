В России решили убрать испытательный срок на работе для матерей с детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ предусматривает защиту матерей с детьми до трех лет от установления испытательного срока при приеме на работу. Сейчас эта льгота действует только для женщин с детьми до полутора лет, передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что воспитание ребенка до трех лет требует повышенной ответственности и в этот период недопустимо создавать избыточные стрессовые ситуации для женщин.

В пояснительной записке также подчеркивается, что отказ работодателя в приеме на работу по неявным причинам может привести к скрытым формам дискриминации. По мнению авторов инициативы, расширение гарантий станет логичным продолжением семейной политики государства.

Правительство указало, что проект не повлияет на доходы и расходы бюджета. Вместе с тем, кабмин отметил необходимость доработки документа, так как сроки вступления в силу нужно привести в соответствие с требованиями федерального законодательства. По действующему порядку обязательные требования могут вступать в силу только с 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования закона.

Ранее опрос показал, что, по мнению большинства россиянок, справедливой является «зарплата жены» в размере от 35 до 50 тыс. рублей, если она отказывается от карьеры.