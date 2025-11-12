Россиянки назвали справедливую «зарплату жены»

Опрос: 41% россиянок считают справедливой «зарплату жены» 35-50 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Справедливую сумму «зарплаты жены» от 35 до 50 тыс. рублей назвали 41% участниц опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого приводит ТАСС.

Еще 28% считают оптимальной выплату в размере 25-35 тыс. рублей. При этом 31% респонденток считают допустимой сумму выше 50 тыс. рублей, если женщина отказывается от профессионального развития ради семьи.

Согласно исследованию, 42% женщин поддерживают идею формальной денежной компенсации за ведение домашнего хозяйства, мотивируя это признанием их вклада и компенсацией упущенных карьерных возможностей. Вместе с тем 36% опрошенных отметили, что для них важнее внимание и благодарность партнера, чем сами деньги. Около 22% женщин предпочли бы вместо выплат равное распределение домашних обязанностей.

Среди мужчин 44% признают домашний труд полноценной работой, но лишь 37% готовы выплачивать за это прямое вознаграждение. Кроме того, 19% мужчин уверены, что денежная сделка подрывает традиционные семейные роли.

Почти половина опрошенных мужчин – 48% – считают справедливым, чтобы мужчина также получал компенсацию, если берет на себя дом и уход за детьми. Женщины менее склонны поддерживать такую модель: платить мужьям готовы только 23% респонденток. В опросе участвовали 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.

