    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 12:55 • Новости дня

    Средние зарплаты превысили 150 тыс. рублей в 24 отраслях экономики России

    В 24 отраслях экономики России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В августе средний доход наемных работников оказался выше 150 тыс. рублей в 24 отраслях российской экономики, отмечается в исследовании данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

    Специалисты проанализировали данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и выявили, что зарплаты более 150 тыс. рублей фиксировались в 24 из 86 отраслей, сообщает РИА «Новости».

    Максимальную зарплату получали сотрудники сферы добычи природного газа – их средний доход достигал 327,6 тыс. рублей в месяц.

    Разработчики и издатели программного обеспечения зарабатывали в среднем 216,7 тыс. рублей, производители пестицидов и других агрохимических товаров – 215,8 тыс. рублей. Доходы свыше 200 тыс. рублей были у разработчиков ПО и работников пассажирской авиации. Меньше, но тоже внушительные суммы – от 180 до 200 тыс. рублей – получали задействованные в морских грузоперевозках, в финансовой и страховой деятельности, рыбной отрасли, трубопроводном транспорте и добыче нефти.

    Наблюдался и прирост числа отраслей с такими доходами: год назад их было только 12, теперь их 24. В среднем по России заработная плата выросла с 82,2 до 92,9 тыс. рублей за год. К числу отраслей с зарплатами от 150 до 180 тыс. рублей относились производители табачных изделий, компьютеров, компании в добыче цветных металлов и спутниковой связи, а также консалтинговые фирмы.

    Доходы свыше 150 тыс. рублей фиксировали у сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, сервисных компаний энергетического сектора и оптовиков информационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году увеличатся выплаты и пособия для различных категорий граждан.

    В федеральном бюджете предусмотрена индексация выплат для пенсионеров, ветеранов и бюджетников с учетом инфляции и роста зарплат.

    В 2026 году будет введен принцип двухэтапной индексации пенсий.

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    1 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие клиенты из России и Белоруссии получили письма от банка Revolut с требованием предоставить вид на жительство или гражданство Евросоюза для продолжения банковского обслуживания.

    В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.

    Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.

    Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 15:46 • Новости дня
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для старта массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.

    Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

    По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

    В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

    Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.

    1 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска

    Военкор Котенок: ВС России могут взять Красноармейск в ноябре

    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года, считает военкор Юрий Котенок.

    «Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

    Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.

    Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.

    1 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    @ agiprd

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу республики Шамилю Гамидову, который отличился во время атаки дронов в Иркутской области.

    Пресс-служба руководителя региона сообщила, что дальнобойщик из Сергокалинского района помог военным оперативно заблокировать запуск беспилотников, которые запускались из фуры для нанесения ударов по аэродрому, передает ТАСС. В результате его действий удалось предотвратить запуск порядка 30 дронов.

    «Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил России. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», – заявил Меликов.

    В начале июня Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт».

    1 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    УЗГА сообщил сроки постройки первого опытного самолета «Ладога»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уральский завод гражданской авиации начал работы над первым опытным экземпляром самолета Ладога с полетом в следующем году.

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует завершить сборку первого опытного образца воздушного судна ТВРС-44 «Ладога» до конца текущего года, передает РИА «Новости». Первый полет новой машины запланирован на середину следующего года. В Росавиации подчеркнули, что заявка на сертификацию самолета находится на рассмотрении компетентных органов.

    В сообщении ведомства отмечается также, что в 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для самолета «Ладога». Получение полномасштабного сертификата типа для самолета предполагается в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году. Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Орбан: Население Польши устало от конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично уличил Дональда Туска в том, что его украинская политика ослабляет Польшу и Европу.

    Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.

    Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.

    1 ноября 2025, 15:36 • Новости дня
    МВД: Более 4,3 тыс. мигрантов выдворят после рейдов МВД в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по итогам операции «Нелегал-2025» судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений об административном выдворении иностранных граждан.

    По данным Петровой, в ходе двух этапов операции удалось выявить 15,7 тыс. административных правонарушений, передает «Интерфакс».

    За нарушение режима пребывания по статье 18.8 КоАП РФ было зафиксировано более 10 тыс. административных протоколов. За незаконную трудовую деятельность по статье 18.10 КоАП РФ – свыше 2,1 тыс. протоколов. Кроме того, в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду по статье 18.15 КоАП РФ составлено более 1,6 тыс. административных протоколов.

    Также возбуждено 748 уголовных дел, большинство из которых приходится на фиктивную постановку на учет (430 дел по статье 322.3 УК РФ) и подделку миграционных документов (235 дел по статье 327 УК РФ).

    Полиция также возбудила 29 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и еще 24 – по иным преступлениям, совершенным иностранцами. Первый этап операции проходил с 16 по 25 июня, второй – с 13 по 22 октября.

    В июне в МВД сообщили, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    1 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто

    Новые правила расчета утильсбора на авто начнут действовать с 1 декабря

    Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто
    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило изменения в постановление об утилизационном сборе на колесные транспортные средства и прицепы.

    Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2025 года, а не с 1 ноября, как планировалось ранее, – срок сдвинут на месяц для поддержки покупателей крупных автомобилей, передает РИА «Новости».

    В Минпромторге России пояснили, что обновленный механизм расчета утилизационного сбора включает дополнительные показатели. Базовая ставка для легковых машин теперь будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности агрегата по прогрессивной шкале.

    «С целью поддержки тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц. Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу», – сообщили в ведомстве.

    В октябре первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора.

    В июле этого года Минпромторг предложил повысить утильсбор на ввозимые машины мощностью свыше 160 л.с.

    Глава Автоваза Максим Соколов сообщил, что изменения в расчете утилизационного сбора затронут лишь автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с., тогда как самый мощный автомобиль Lada оснащен мотором на 122 л. с.

    1 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказе Киева «ждать» окруженным в Красноармейске частям
    Пленный ВСУ рассказал о приказе Киева «ждать» окруженным в Красноармейске частям
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко, который сдался в плен в Красноармейске, рассказал о событиях последней недели перед пленением.

    По его словам, его подразделение оказалось в окружении российских войск и просило командование вывести их из этого положения, передает ТАСС. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

    Ткаченко сообщил, что попытки самостоятельно вырваться из окружения не предпринимались, так как «понимали, что это самоубийство, шансов не было».

    Напомним, подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    Кроме того, российские военные предотвратили попытку высадки группы ССО ГУР с вертолета недалеко от Красноармейска, уничтожив всех находившихся на борту.

    Военкор Юрий Котенок предположил, что российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года.

    1 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

    Эксперт Михайлов: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

    Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спущенная на воду атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    Михайлов сообщил, что спуск этой подлодки ожидался в течение нескольких дней и что запуск был определен на 1 ноября, передает ТАСС.

    «Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ «Хабаровск» на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа – стратегического ядерного оружия «Посейдон», – заявил он.

    Напомним, в субботу в Северодвинске успешно прошла церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Хабаровск».

    Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

