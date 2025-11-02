Средние зарплаты превысили 150 тыс. рублей в 24 отраслях экономики России

В 24 отраслях экономики России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Специалисты проанализировали данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и выявили, что зарплаты более 150 тыс. рублей фиксировались в 24 из 86 отраслей, сообщает РИА «Новости».

Максимальную зарплату получали сотрудники сферы добычи природного газа – их средний доход достигал 327,6 тыс. рублей в месяц.

Разработчики и издатели программного обеспечения зарабатывали в среднем 216,7 тыс. рублей, производители пестицидов и других агрохимических товаров – 215,8 тыс. рублей. Доходы свыше 200 тыс. рублей были у разработчиков ПО и работников пассажирской авиации. Меньше, но тоже внушительные суммы – от 180 до 200 тыс. рублей – получали задействованные в морских грузоперевозках, в финансовой и страховой деятельности, рыбной отрасли, трубопроводном транспорте и добыче нефти.

Наблюдался и прирост числа отраслей с такими доходами: год назад их было только 12, теперь их 24. В среднем по России заработная плата выросла с 82,2 до 92,9 тыс. рублей за год. К числу отраслей с зарплатами от 150 до 180 тыс. рублей относились производители табачных изделий, компьютеров, компании в добыче цветных металлов и спутниковой связи, а также консалтинговые фирмы.

Доходы свыше 150 тыс. рублей фиксировали у сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, сервисных компаний энергетического сектора и оптовиков информационного оборудования.

