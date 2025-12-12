В русском языке появились 90 новых слов и выражений в 2025 году

Ученые ИЛИ РАН зарегистрировали 90 неологизмов в русском языке в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Минимум 90 новых слов и словосочетаний появились в русском языке в 2025 году, рассказал доктор филологических наук Валерий Ефремов из Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН). Как отмечает ТАСС, эти неологизмы фиксируются на основе анализа российских СМИ в базе лексикографического ресурса «Новое в русской лексике» ИЛИ РАН.

Среди новых терминов уже появились «лабубомания», «нацмессенджер», «вайб-программирование», «брейнрот-персонаж», «зумерский», а также «лабубный» и «лабубоман». Ефремов подчеркнул: «Мы [лексикографический ресурс „Новое в русской лексике“ ИЛИ РАН] в 2025 году уже зарегистрировали 90 новых [слов] и словосочетаний». Он ожидает, что до конца года добавятся еще не менее 200 неологизмов.

Отмечается, что новые слова отражают как культурные, так и социальные изменения общества. Например, термин «банковский абьюзер» описывает человека, который часто меняет банки и вклады в поиске выгодных условий. Некоторые термины возникают впервые и не закреплены в других словарях, например, «кофе-рейв» и «чатгейт».

По мнению Ефремова, в ближайшие годы в основные словари войдут слова «вайб», производные от него, термины, связанные с искусственным интеллектом, такие как «ИИ» и «нейросети». Он отмечает, что некоторые слова, наоборот, быстро уходят из языка, среди них – «тамагочи», «бала-баяна» и «квадробер».

В числе других неологизмов этого года оказались «байкшеринг», «бедроттинг», «бумераскер», «вайб-кодер», «инфлейшеншип», «гиблификация», «манки-брэнчинг», «сигналгейт». В конце 2025 года выйдет второе, дополненное издание «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», который включит более 7200 слов и фраз периода пандемии 2020-х.

Лексикографический проект «Новое в русской лексике» включает около 8300 слов и выражений, появившихся в современном русском языке. Ресурс позволяет искать неологизмы в опубликованных и электронных материалах РАН. Лексикографическая работа в институте ведётся с 1960-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал «Грамота.ру» представил топ-победителей конкурса «Слово года» в России.

Слово «пупупу», ставшее популярным среди молодежи, рассматривалось одним из претендентов на звание слова года.

Между тем Оксфордский словарь в 2025 году выбрал словом года существительное «рейджбейт», обозначающее провокационный контент для вовлечения аудитории.