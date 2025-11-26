  • Новость часаСуд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Латвии увольняют прикормленных русофобов
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    При пожаре в комплексе небоскребов Гонконга погибли 13 человек (видео)
    Мнения
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    7 комментариев
    26 ноября 2025, 19:47 • Вопрос дня

    Почему «пупупу» стало претендентом на слово года?

    Почему «пупупу» стало претендентом на слово года?
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Междометие «пупупу» стало одним из претендентов на звание «Слова года – 2025» по версии портала «Грамота.ру». Истоки этого выражения уходят в популярный детский мультсериал, фиксированного значения оно не имеет. Лингвисты считают, что на появление новых слов влияют происходящие в массовой культуре процессы: влияние искусственного интеллекта (ИИ), психологизация речи и появление интернет-мемов.

    По данным проекта, среди ключевых трендов года – массовое распространение контента, созданного ИИ, всплеск слов из популярной психологии и рост выражений, описывающих типажи людей. Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи. Главный редактор портала Ксения Киселева уточнила, что резкий рост упоминаний в системе мониторинга СКАН становится для экспертов главным сигналом актуальности.

    Далее – подробная справка о каждом слове, его происхождении, значении и примерах употребления.

    «Пупупу»: что означает выражение и откуда оно появилось

    Междометие «пупупу» стало одним из самых заметных вирусных выражений последних лет. Пользователи вставляют его в комментарии, мемы и переписки, чтобы передать эмоции, для которых в обычном языке часто не хватает короткого слова. В одном случае это легкое разочарование, в другом – усталый вздох или попытка разрядить неловкость.

    Как появилось «пупупу»

    Истоки выражения уходят в детский мультсериал «ПодыграйКА». В эпизоде «Кто украл приставку» охранник-Свинья ходит по комнате и напевает ритмичную фразу: «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку».

    На ваш взгляд
    Значение каких слов, ставших претендентами на слово года в России, отражающих новые явления в языке, вы знаете?










    Результаты

    Именно этот фрагмент позже попал в соцсети: кто-то выложил короткое видео, оно быстро разошлось, а звук стал основой для мэшапов и многослойных мемов. Постепенно «пупупу» превратилось в самостоятельный символ – универсальный отклик на самые разные жизненные ситуации.

    Что означает «пупупу»

    У выражения нет фиксированного значения – смысл меняется вместе с контекстом и интонацией. Наиболее распространены несколько интерпретаций:

    1. Легкая грусть или разочарование: «Пупупу, опять похолодало».

    2. Усталость или эмоциональное выгорание: «Пупупу, работы навалилось выше крыши».

    3. Реакция на неловкость или странную ситуацию: «Пупупу… ну и денек».

    4. Ироничный способ успокоиться. Выражение часто звучит как мягкая самоирония: человек не ругается, не жалуется, а пытается сгладить напряжение коротким звуком.

    Кто использует выражение

    Фраза стремительно распространилась во всех возрастных группах. Изначально считалось, что ее чаще употребляют старшие пользователи, которых в интернет-сленге иногда называют «скуфами». Однако тренд быстро подхватили зумеры. Причина проста: выражение удобно, нейтрально и подходит почти к любой бытовой эмоции. Для многих «пупупу» стало способом реагировать на стресс – своеобразной заменой раздражению или жалобам.

    Почему выражение стало настолько популярным

    Фраза оказалась универсальной: она не требует пояснений, легко соединяется с любым образом и работает как короткий эмоциональный маркер. Массив вирусных роликов закрепил ее в инфополе, а затем слово перекочевало в живую речь, где используется уже без привязки к первоисточнику.

    Насколько долговечным окажется «пупупу», пока неизвестно. Но сейчас это одно из самых ярких и узнаваемых выражений, объединяющих разные поколения в едином мемном языке.

    «Ред-флаг» (англ. red flag – «красный флаг», сигнал тревоги)

    Определение: признак проблемы, тревожный сигнал в поведении человека; чаще всего в романтических или рабочих отношениях.

    Происхождение

    Пришло из английского языка. В соцсетях и психопросветительской среде термин стал популярным как быстрый способ обозначить токсичную привычку, нездоровый паттерн или скрытое предупреждение.

    Примеры

    • «Постоянные поздние ответы – это ред-флаг ».

    • «Если избегает разговоров о финансах – тоже ред-флаг».

    «Сигма»

    Определение: обозначение самостоятельного, независимого человека, который не стремится быть лидером, но действует уверенно и автономно.

    Происхождение

    Слово формируется из интернет-теории социальных архетипов (альфа, бета, сигма). В мемах «сигма» часто подается как ироничная маскулинная фигура, которая «не следует правилам». Затем термин закрепился в молодежном сленге.

    Примеры:

    • «Он не альфа, он типичный сигма – ходит сам по себе».

    • «В интернете опять спорят, кто такие сигмы».

    «Проявленность»

    Определение: степень присутствия в мире и отношениях, способность человека заявлять о себе, быть активным и включенным в процессы.

    Происхождение

    Термин укоренился в популярной психологии, где используется для описания уровня активности личности. В 2024-2025 годах получил массовое распространение благодаря блогерам, коучам и экспертам по самопознанию.

    Примеры

    • «У него высокая проявленность – он не боится говорить, что думает».

    • «В команде нужно больше проявленности».

    «Лимб»

    Определение: состояние неопределенности, «подвешенности», отсутствие ясного решения.

    Происхождение

    Изначально limbo в английском – термин в теологии. В русскую речь слово вошло через медиакультуру, сериалы и соцсети, где стало обозначать психологическую «паузу».

    Примеры

    • «Проект завис в лимбе – решения так и нет».

    • «Она в эмоциональном лимбе после смены работы».

    «Зумер»

    Определение: представитель поколения Z (родившиеся примерно в 1997-2012 гг.).

    Происхождение

    Производное от английского zoom – движения, скорости, символа цифровой эпохи. Слово стало массовым благодаря интернет-мемам и культурным сравнениям «миллениалы против зумеров».

    Примеры

    • «Зумеры иначе смотрят на работу и карьеру».

    • «У этого бренда аудитория – в основном зумеры».

    «Имба»

    Определение: чрезмерно сильный, несбалансированный предмет, явление или человек; «нечестное преимущество».

    Происхождение

    Пришло из геймерского сленга (англ. imbalanced – несбалансированный). Используется и в отношении людей, событий, навыков.

    Примеры:

    • «Такой льготный тариф – просто имба».

    • «Этот игрок – абсолютная имба».

    «Выгорание»

    Определение: состояние истощения, потери сил и интереса к работе или жизни.

    Происхождение

    Термин психологов, но в последние годы укоренился в массовой культуре, особенно после пандемии. Стал частью бытового описания усталости.

    Примеры

    • «Команда на грани выгорания».

    • «Работает без отпусков – неудивительно, что началось выгорание».

    «Промпт»

    Определение: текстовая команда, запрос к нейросети; инструкция, по которой ИИ генерирует ответ.

    Происхождение

    Стало массовым благодаря широкому распространению нейросетевых сервисов. В 2024-2025 годах слово вошло в профессиональный и бытовой словарь.

    Примеры

    • «Напиши промпт для картинки в аниме-стиле».

    • «Хороший промпт – половина результата».

    «Слоп»

    Определение: низкокачественный, быстро собранный контент; информационный «шум».

    Происхождение

    Из англ. slop – «месиво», «каша», «грязь». В русском интернете слово адаптировалось и стало обозначать плохо сделанные тексты, видео или рерайты.

    Примеры

    • «Лента забита слопом от ботов».

    • «Это не аналитика, а слоп».

    «Брейнрот»

    Определение: навязчивая идея, непрерывное зацикленное мышление о чем-то; мемное обозначение «одержимости».

    Происхождение

    От англ. brain rot – «гниение мозга». Стало популярным в TikTok и далее перешло в Рунет, потеряв мрачный оттенок и став ироничным.

    Примеры

    • «У него брейнрот на одну песню – слушает весь день».

    • «Сериал вызвал у аудитории брейнрот».

    «Подсветить»

    Определение: обратить внимание, показать, выделить важную деталь или проблему.

    Происхождение

    Слово существовало в языке, но получило новое метафорическое значение благодаря менеджерской и блогерской речи.

    Примеры

    • «Подсветить проблему на планерке».

    • «Хочу подсветить ключевые риски».

    Итог

    Все слова в шорт-листе «Грамоты» отражают языковые и культурные процессы 2025 года: влияние ИИ, психологизацию речи, мемную лексику и стремительное обновление интернет-сленга. Экспертное голосование определит главное слово года позже, но уже сейчас очевидно, что междометие «пупупу» стало одним из самых ярких и обсуждаемых символов эпохи.

    Главное
    Президент Гвинеи-Бисау арестован в результате госпереворота
    Германия объявила о заморозке процедуры вступления Грузии в ЕС
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Умер актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации