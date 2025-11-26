Почему «пупупу» стало претендентом на слово года?

Tекст: Ольга Никитина

По данным проекта, среди ключевых трендов года – массовое распространение контента, созданного ИИ, всплеск слов из популярной психологии и рост выражений, описывающих типажи людей. Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи. Главный редактор портала Ксения Киселева уточнила, что резкий рост упоминаний в системе мониторинга СКАН становится для экспертов главным сигналом актуальности.

Далее – подробная справка о каждом слове, его происхождении, значении и примерах употребления.

«Пупупу»: что означает выражение и откуда оно появилось

Междометие «пупупу» стало одним из самых заметных вирусных выражений последних лет. Пользователи вставляют его в комментарии, мемы и переписки, чтобы передать эмоции, для которых в обычном языке часто не хватает короткого слова. В одном случае это легкое разочарование, в другом – усталый вздох или попытка разрядить неловкость.

Как появилось «пупупу»

Истоки выражения уходят в детский мультсериал «ПодыграйКА». В эпизоде «Кто украл приставку» охранник-Свинья ходит по комнате и напевает ритмичную фразу: «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку».

Именно этот фрагмент позже попал в соцсети: кто-то выложил короткое видео, оно быстро разошлось, а звук стал основой для мэшапов и многослойных мемов. Постепенно «пупупу» превратилось в самостоятельный символ – универсальный отклик на самые разные жизненные ситуации.

Что означает «пупупу»

У выражения нет фиксированного значения – смысл меняется вместе с контекстом и интонацией. Наиболее распространены несколько интерпретаций:

Легкая грусть или разочарование: «Пупупу, опять похолодало». Усталость или эмоциональное выгорание: «Пупупу, работы навалилось выше крыши». Реакция на неловкость или странную ситуацию: «Пупупу… ну и денек». Ироничный способ успокоиться. Выражение часто звучит как мягкая самоирония: человек не ругается, не жалуется, а пытается сгладить напряжение коротким звуком.

Кто использует выражение

Фраза стремительно распространилась во всех возрастных группах. Изначально считалось, что ее чаще употребляют старшие пользователи, которых в интернет-сленге иногда называют «скуфами». Однако тренд быстро подхватили зумеры. Причина проста: выражение удобно, нейтрально и подходит почти к любой бытовой эмоции. Для многих «пупупу» стало способом реагировать на стресс – своеобразной заменой раздражению или жалобам.

Почему выражение стало настолько популярным

Фраза оказалась универсальной: она не требует пояснений, легко соединяется с любым образом и работает как короткий эмоциональный маркер. Массив вирусных роликов закрепил ее в инфополе, а затем слово перекочевало в живую речь, где используется уже без привязки к первоисточнику.

Насколько долговечным окажется «пупупу», пока неизвестно. Но сейчас это одно из самых ярких и узнаваемых выражений, объединяющих разные поколения в едином мемном языке.

«Ред-флаг» (англ. red flag – «красный флаг», сигнал тревоги)

Определение: признак проблемы, тревожный сигнал в поведении человека; чаще всего в романтических или рабочих отношениях.

Происхождение

Пришло из английского языка. В соцсетях и психопросветительской среде термин стал популярным как быстрый способ обозначить токсичную привычку, нездоровый паттерн или скрытое предупреждение.

Примеры

«Постоянные поздние ответы – это ред-флаг ».

«Если избегает разговоров о финансах – тоже ред-флаг».

«Сигма»

Определение: обозначение самостоятельного, независимого человека, который не стремится быть лидером, но действует уверенно и автономно.

Происхождение

Слово формируется из интернет-теории социальных архетипов (альфа, бета, сигма). В мемах «сигма» часто подается как ироничная маскулинная фигура, которая «не следует правилам». Затем термин закрепился в молодежном сленге.

Примеры:

«Он не альфа, он типичный сигма – ходит сам по себе».

«В интернете опять спорят, кто такие сигмы».

«Проявленность»

Определение: степень присутствия в мире и отношениях, способность человека заявлять о себе, быть активным и включенным в процессы.

Происхождение

Термин укоренился в популярной психологии, где используется для описания уровня активности личности. В 2024-2025 годах получил массовое распространение благодаря блогерам, коучам и экспертам по самопознанию.

Примеры

«У него высокая проявленность – он не боится говорить, что думает».

«В команде нужно больше проявленности».

«Лимб»

Определение: состояние неопределенности, «подвешенности», отсутствие ясного решения.

Происхождение

Изначально limbo в английском – термин в теологии. В русскую речь слово вошло через медиакультуру, сериалы и соцсети, где стало обозначать психологическую «паузу».

Примеры

«Проект завис в лимбе – решения так и нет».

«Она в эмоциональном лимбе после смены работы».

«Зумер»

Определение: представитель поколения Z (родившиеся примерно в 1997-2012 гг.).

Происхождение

Производное от английского zoom – движения, скорости, символа цифровой эпохи. Слово стало массовым благодаря интернет-мемам и культурным сравнениям «миллениалы против зумеров».

Примеры

«Зумеры иначе смотрят на работу и карьеру».

«У этого бренда аудитория – в основном зумеры».

«Имба»

Определение: чрезмерно сильный, несбалансированный предмет, явление или человек; «нечестное преимущество».

Происхождение

Пришло из геймерского сленга (англ. imbalanced – несбалансированный). Используется и в отношении людей, событий, навыков.

Примеры:

«Такой льготный тариф – просто имба».

«Этот игрок – абсолютная имба».

«Выгорание»

Определение: состояние истощения, потери сил и интереса к работе или жизни.

Происхождение

Термин психологов, но в последние годы укоренился в массовой культуре, особенно после пандемии. Стал частью бытового описания усталости.

Примеры

«Команда на грани выгорания».

«Работает без отпусков – неудивительно, что началось выгорание».

«Промпт»

Определение: текстовая команда, запрос к нейросети; инструкция, по которой ИИ генерирует ответ.

Происхождение

Стало массовым благодаря широкому распространению нейросетевых сервисов. В 2024-2025 годах слово вошло в профессиональный и бытовой словарь.

Примеры

«Напиши промпт для картинки в аниме-стиле».

«Хороший промпт – половина результата».

«Слоп»

Определение: низкокачественный, быстро собранный контент; информационный «шум».

Происхождение

Из англ. slop – «месиво», «каша», «грязь». В русском интернете слово адаптировалось и стало обозначать плохо сделанные тексты, видео или рерайты.

Примеры

«Лента забита слопом от ботов».

«Это не аналитика, а слоп».

«Брейнрот»

Определение: навязчивая идея, непрерывное зацикленное мышление о чем-то; мемное обозначение «одержимости».

Происхождение

От англ. brain rot – «гниение мозга». Стало популярным в TikTok и далее перешло в Рунет, потеряв мрачный оттенок и став ироничным.

Примеры

«У него брейнрот на одну песню – слушает весь день».

«Сериал вызвал у аудитории брейнрот».

«Подсветить»

Определение: обратить внимание, показать, выделить важную деталь или проблему.

Происхождение

Слово существовало в языке, но получило новое метафорическое значение благодаря менеджерской и блогерской речи.

Примеры

«Подсветить проблему на планерке».

«Хочу подсветить ключевые риски».

Итог

Все слова в шорт-листе «Грамоты» отражают языковые и культурные процессы 2025 года: влияние ИИ, психологизацию речи, мемную лексику и стремительное обновление интернет-сленга. Экспертное голосование определит главное слово года позже, но уже сейчас очевидно, что междометие «пупупу» стало одним из самых ярких и обсуждаемых символов эпохи.