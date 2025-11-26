Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.5 комментариев
Почему «пупупу» стало претендентом на слово года?
Междометие «пупупу» стало одним из претендентов на звание «Слова года – 2025» по версии портала «Грамота.ру». Истоки этого выражения уходят в популярный детский мультсериал, фиксированного значения оно не имеет. Лингвисты считают, что на появление новых слов влияют происходящие в массовой культуре процессы: влияние искусственного интеллекта (ИИ), психологизация речи и появление интернет-мемов.
По данным проекта, среди ключевых трендов года – массовое распространение контента, созданного ИИ, всплеск слов из популярной психологии и рост выражений, описывающих типажи людей. Всего лингвисты рассматривали более 500 слов, отслеживая их частотность в соцсетях, СМИ и повседневной речи. Главный редактор портала Ксения Киселева уточнила, что резкий рост упоминаний в системе мониторинга СКАН становится для экспертов главным сигналом актуальности.
Далее – подробная справка о каждом слове, его происхождении, значении и примерах употребления.
«Пупупу»: что означает выражение и откуда оно появилось
Междометие «пупупу» стало одним из самых заметных вирусных выражений последних лет. Пользователи вставляют его в комментарии, мемы и переписки, чтобы передать эмоции, для которых в обычном языке часто не хватает короткого слова. В одном случае это легкое разочарование, в другом – усталый вздох или попытка разрядить неловкость.
Как появилось «пупупу»
Истоки выражения уходят в детский мультсериал «ПодыграйКА». В эпизоде «Кто украл приставку» охранник-Свинья ходит по комнате и напевает ритмичную фразу: «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку».
Именно этот фрагмент позже попал в соцсети: кто-то выложил короткое видео, оно быстро разошлось, а звук стал основой для мэшапов и многослойных мемов. Постепенно «пупупу» превратилось в самостоятельный символ – универсальный отклик на самые разные жизненные ситуации.
Что означает «пупупу»
У выражения нет фиксированного значения – смысл меняется вместе с контекстом и интонацией. Наиболее распространены несколько интерпретаций:
- Легкая грусть или разочарование: «Пупупу, опять похолодало».
- Усталость или эмоциональное выгорание: «Пупупу, работы навалилось выше крыши».
- Реакция на неловкость или странную ситуацию: «Пупупу… ну и денек».
- Ироничный способ успокоиться. Выражение часто звучит как мягкая самоирония: человек не ругается, не жалуется, а пытается сгладить напряжение коротким звуком.
Кто использует выражение
Фраза стремительно распространилась во всех возрастных группах. Изначально считалось, что ее чаще употребляют старшие пользователи, которых в интернет-сленге иногда называют «скуфами». Однако тренд быстро подхватили зумеры. Причина проста: выражение удобно, нейтрально и подходит почти к любой бытовой эмоции. Для многих «пупупу» стало способом реагировать на стресс – своеобразной заменой раздражению или жалобам.
Почему выражение стало настолько популярным
Фраза оказалась универсальной: она не требует пояснений, легко соединяется с любым образом и работает как короткий эмоциональный маркер. Массив вирусных роликов закрепил ее в инфополе, а затем слово перекочевало в живую речь, где используется уже без привязки к первоисточнику.
Насколько долговечным окажется «пупупу», пока неизвестно. Но сейчас это одно из самых ярких и узнаваемых выражений, объединяющих разные поколения в едином мемном языке.
«Ред-флаг» (англ. red flag – «красный флаг», сигнал тревоги)
Определение: признак проблемы, тревожный сигнал в поведении человека; чаще всего в романтических или рабочих отношениях.
Происхождение
Пришло из английского языка. В соцсетях и психопросветительской среде термин стал популярным как быстрый способ обозначить токсичную привычку, нездоровый паттерн или скрытое предупреждение.
Примеры
- «Постоянные поздние ответы – это ред-флаг ».
- «Если избегает разговоров о финансах – тоже ред-флаг».
«Сигма»
Определение: обозначение самостоятельного, независимого человека, который не стремится быть лидером, но действует уверенно и автономно.
Происхождение
Слово формируется из интернет-теории социальных архетипов (альфа, бета, сигма). В мемах «сигма» часто подается как ироничная маскулинная фигура, которая «не следует правилам». Затем термин закрепился в молодежном сленге.
Примеры:
- «Он не альфа, он типичный сигма – ходит сам по себе».
- «В интернете опять спорят, кто такие сигмы».
«Проявленность»
Определение: степень присутствия в мире и отношениях, способность человека заявлять о себе, быть активным и включенным в процессы.
Происхождение
Термин укоренился в популярной психологии, где используется для описания уровня активности личности. В 2024-2025 годах получил массовое распространение благодаря блогерам, коучам и экспертам по самопознанию.
Примеры
- «У него высокая проявленность – он не боится говорить, что думает».
- «В команде нужно больше проявленности».
«Лимб»
Определение: состояние неопределенности, «подвешенности», отсутствие ясного решения.
Происхождение
Изначально limbo в английском – термин в теологии. В русскую речь слово вошло через медиакультуру, сериалы и соцсети, где стало обозначать психологическую «паузу».
Примеры
- «Проект завис в лимбе – решения так и нет».
- «Она в эмоциональном лимбе после смены работы».
«Зумер»
Определение: представитель поколения Z (родившиеся примерно в 1997-2012 гг.).
Происхождение
Производное от английского zoom – движения, скорости, символа цифровой эпохи. Слово стало массовым благодаря интернет-мемам и культурным сравнениям «миллениалы против зумеров».
Примеры
- «Зумеры иначе смотрят на работу и карьеру».
- «У этого бренда аудитория – в основном зумеры».
«Имба»
Определение: чрезмерно сильный, несбалансированный предмет, явление или человек; «нечестное преимущество».
Происхождение
Пришло из геймерского сленга (англ. imbalanced – несбалансированный). Используется и в отношении людей, событий, навыков.
Примеры:
- «Такой льготный тариф – просто имба».
- «Этот игрок – абсолютная имба».
«Выгорание»
Определение: состояние истощения, потери сил и интереса к работе или жизни.
Происхождение
Термин психологов, но в последние годы укоренился в массовой культуре, особенно после пандемии. Стал частью бытового описания усталости.
Примеры
- «Команда на грани выгорания».
- «Работает без отпусков – неудивительно, что началось выгорание».
«Промпт»
Определение: текстовая команда, запрос к нейросети; инструкция, по которой ИИ генерирует ответ.
Происхождение
Стало массовым благодаря широкому распространению нейросетевых сервисов. В 2024-2025 годах слово вошло в профессиональный и бытовой словарь.
Примеры
- «Напиши промпт для картинки в аниме-стиле».
- «Хороший промпт – половина результата».
«Слоп»
Определение: низкокачественный, быстро собранный контент; информационный «шум».
Происхождение
Из англ. slop – «месиво», «каша», «грязь». В русском интернете слово адаптировалось и стало обозначать плохо сделанные тексты, видео или рерайты.
Примеры
- «Лента забита слопом от ботов».
- «Это не аналитика, а слоп».
«Брейнрот»
Определение: навязчивая идея, непрерывное зацикленное мышление о чем-то; мемное обозначение «одержимости».
Происхождение
От англ. brain rot – «гниение мозга». Стало популярным в TikTok и далее перешло в Рунет, потеряв мрачный оттенок и став ироничным.
Примеры
- «У него брейнрот на одну песню – слушает весь день».
- «Сериал вызвал у аудитории брейнрот».
«Подсветить»
Определение: обратить внимание, показать, выделить важную деталь или проблему.
Происхождение
Слово существовало в языке, но получило новое метафорическое значение благодаря менеджерской и блогерской речи.
Примеры
- «Подсветить проблему на планерке».
- «Хочу подсветить ключевые риски».
Итог
Все слова в шорт-листе «Грамоты» отражают языковые и культурные процессы 2025 года: влияние ИИ, психологизацию речи, мемную лексику и стремительное обновление интернет-сленга. Экспертное голосование определит главное слово года позже, но уже сейчас очевидно, что междометие «пупупу» стало одним из самых ярких и обсуждаемых символов эпохи.