Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
В Театре им. Пушкина сообщили о церемонии прощания с Верой Алентовой
Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник, 29 декабря, сообщили в Театре им. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.
«Наша скорбь безгранична. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря, о времени будет сообщено дополнительно», – сообщили в Telegram-канале театра.
Напомним, народная артистка Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни в Москве после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.
Вера Алентова – выпускница Школы-студии МХАТ, с 1965 года играла на сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Она известна ролями в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и других.
Газета ВЗГЛЯД вспомнила лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки.