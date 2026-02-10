Токаев сообщил о завершении суперпрезидентской эпохи в Казахстане

Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.4 комментария
Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления
Казахстан сменит суперпрезидентскую модель управления на президентскую республику с усилением роли парламента и пересмотром конституционных основ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан завершает переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает ТАСС.
По его словам, ключевую роль теперь будет играть парламент, что отражает курс последних лет на политические реформы и усиление парламентской ветви власти.
Токаев подчеркнул: «Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом». Он также отметил, что предлагаемые изменения органично продолжают начатые ранее преобразования, включая конституционную реформу 2022 года.
Президент добавил, что на повестку дня выходит вопрос о полной перезагрузке конституционных основ государства, что должно обеспечить дальнейшее развитие страны по новому политическому курсу.
Напомним, в конце января власти Казахстана опубликовали проект новой Конституции. В документе предусмотрели возможность для президента назначить преемника.
Кроем того в проекте новой Конституции изменили статус русского языка.