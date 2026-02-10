Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.9 комментариев
Гитарист Radiohead потребовал убрать свою музыку из фильма «Мелания»
Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали удалить саундтрек из фильма «Мелания» (Melania, 2026), посвященного первой леди США.
Гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд и режиссер Пол Томас Андерсон потребовали удалить музыку Гринвуда из фильма «Мелания», который скоро выйдет в мировой прокат, передает ТАСС.
Музыкант заявил: «Нам стало известно, что музыкальное произведение из фильма «Призрачная нить» было использовано в документальном фильме «Мелания». Хотя Джонни Гринвуд не является правообладателем музыки, компания Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу использования ее третьими лицами, что является нарушением его авторского соглашения. В результате Джонни и Пол Томас Андерсон потребовали убрать музыку из документального фильма».
Гринвуд написал саундтрек к фильму «Призрачная нить» 2017 года, снятому Андерсоном, а также работал над музыкой к таким картинам, как «Битва за битвой», «Нефть», «Врожденный порок» и «Лакричная пицца».
Документальный фильм «Мелания» посвящён 20 дням из жизни первой леди США перед инаугурацией президента. Режиссером проекта выступил Бретт Ратнер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм о Мелании Трамп побил рекорд кассовых сборов США.
Между тем в ЮАР сняли с проката этот фильм.