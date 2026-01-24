На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров
Венесуэльская нефть, изъятая американскими властями с семи задержанных танкеров, уже отправлена на переработку в Хьюстон, сообщил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post рассказал о разгрузке венесуэльской нефти с семи захваченных американцами танкеров. По его словам, нефть сейчас уже отсутствует на борту судов, а детали их местоположения он раскрывать отказался, передает ТАСС.
Он также добавил, что вся изъятая нефть уже поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне. Других подробностей по поводу дальнейшей судьбы танкеров и объемов нефти президент не привел.
Угрозы президента США Дональда Трампа заставили Мексику пересмотреть нефтяную помощь Кубе.
Белый дом объявил о планах задерживать все танкеры, отправляющиеся из Венесуэлы без разрешения США.
Восьмого января Трамп указал, что Венесуэла будет закупать только американские товары на доходы от экспорта нефти.