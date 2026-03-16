Еврокомиссия заявила о сохранении курса на отказ от российского топлива
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из РФ, несмотря на высокие цены на энергию в Европе.
Йоргенсон заявил о необходимости сохранять выбранный Евросоюзом курс по отказу от топлива из России, передает РИА «Новости».
По его словам, поставки энергоресурсов в Европу сейчас не находятся под угрозой, однако ситуация с высокими ценами вызывает беспокойство.
Йоргенсон подчеркнул: «Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса».
Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли инициативу премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по возобновлению диалога с Россией для восстановления импорта энергоресурсов в условиях мирового энергетического кризиса.
