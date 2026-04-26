Рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже были вынуждены прекратить выходить в море из-за резкого роста цен на топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR. Управляющий директор ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europeche Даниель Восес де Онаинди сообщил, что трудности затронули рыбаков по всей Европе. Глава рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что нынешние цены на дизель настолько высоки, что многие моряки больше не видят смысла выходить на промысел. По данным DR, с февраля по март стоимость дизеля выросла примерно на 70%. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков остается крайне напряженной. Он заявил: «Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказали серьезное негативное влияние на экономику ЕС. За полтора месяца страны Евросоюза были вынуждены потратить на топливо дополнительно более 20 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты Евросоюза на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал причиной уязвимого положения европейских стран отказ от российских энергоносителей. В конце апреля Евросоюз запретил закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке.