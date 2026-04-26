  Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 15:35 • Новости дня

    Рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europеche Даниеля Восеса де Онаинди.

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже были вынуждены прекратить выходить в море из-за резкого роста цен на топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR. Управляющий директор ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europeche Даниель Восес де Онаинди сообщил, что трудности затронули рыбаков по всей Европе. Глава рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что нынешние цены на дизель настолько высоки, что многие моряки больше не видят смысла выходить на промысел. По данным DR, с февраля по март стоимость дизеля выросла примерно на 70%. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков остается крайне напряженной. Он заявил: «Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказали серьезное негативное влияние на экономику ЕС. За полтора месяца страны Евросоюза были вынуждены потратить на топливо дополнительно более 20 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты Евросоюза на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал причиной уязвимого положения европейских стран отказ от российских энергоносителей. В конце апреля Евросоюз запретил закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

    Каллас призналась, что ей по-прежнему не совсем понятна критика США в адрес Евросоюза из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что требования американских партнеров сводятся к мерам, которые Европа уже готова предложить: разминирование, сопровождение судов и другие обсуждаемые шаги. Она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы».

    Ранее президент США в интервью Telegraph заявил, что рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что России об этом было известно.

    Глава Белого дома также призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских маршрутов. В свою очередь Кая Каллас указывала, что страны Евросоюза не готовы отправлять туда военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала тревожными слова американского лидера о возможном выходе США из НАТО.

    В середине апреля американский президент отклонил запоздалое предложение помощи от Североатлантического альянса в этом регионе.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    24 апреля 2026, 05:42 • Новости дня
    Под санкции ЕС попали WB банк, «Русский стандарт» и «Авангард»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый пакет европейских санкций затронул почти 20 российских кредитных организаций, включая WB банк, «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк».

    Санкции также введены против банков «Хлынов», «Держава», БКС-банка, банка «Левобережный», Металлинвестбанк, банк «Солидарность», передает ТАСС со ссылкой на м в «Официальный журнал ЕС».

    Также туда включили Почта-банк.

    Эти рестрикции начнут действовать 14 мая 2026 года.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне

    Работа российских властей по возвращению 165 жителей Суджанского района, незаконно удерживавшихся на Украине, завершена. Последние семеро заложников вывезены из плена незадолго до первой годовщины освобождения курского приграничья от ВСУ. В одном из пунктов временного размещения в Курске спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с гражданскими военнопленными киевского режима – людьми очень разными, но оказавшимися в схожих обстоятельствах: оккупация, вывоз на Украину, возвращение в Россию. Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

