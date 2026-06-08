Грузия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России ради сохранения безвиза

Грузия не стала присоединяться к санкциям ЕС против РФ ради сохранения безвиза

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На пресс-конференции в связи с предстоящим в Брюсселе 11 июня раундом переговоров по данной теме, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что ЕС, в частности, ради сохранения безвиза настаивает на присоединении Тбилиси к политике антироссийских санкций.

«Мы говорим, что не намерены этого делать во избежание разрушения нашей страны, опасности войны», – сказал он.

Также Шалва Папуашвили сказал о требовании отказаться от прозрачности иностранного финансирования.

«ЕС хочет опять скрытно финансировать политическую повестку дня в Грузии. Исходя из нашего суверенитета, это невозможно», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, «у визовой либерализации есть свои процедуры, но сейчас вместо этих важных критериев (Брюсселем) придуманы политические условия для Грузии, нарушающие наше суверенное право самим определять повестку дня».

«Против нас, страны-кандидата в Евросоюз, Брюссель делает враждебные шаги, вопреки собственным обязательствам по Соглашению об ассоциации», – сказал он.

Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене из-за якобы «отката от демократии» действующего с 2017 года безвизового режима, сообщили грузинские СМИ.

Окончательное решение будет принято в январе 2027 года, при этом, по данным СМИ, Брюссель предупредил Тбилиси, что «дело обстоит серьезно».

«Это последний звонок для Грузии», – говорят источники в Брюсселе.

МИД Грузии заявил о том, что направит 11 июня делегацию с участием представителей соответствующих ведомств на переговоры.

В прошлом году Брюссель шантажировал Тбилиси отменой безвиза, но в итоге сделал это только для обладателей дипломатических и служебных паспортов, предупредив Грузию, что на очереди могут быть меры против рядовых граждан из-за «непослушания» властей.