Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Крыму во время тренировочного полета упал Су-30
Истребитель Су-30 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию на территории Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел около 11.00 мск в Крыму, самолет проводил учебно-тренировочный полет, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой», – добавили там.
Угрозы жизни летчикам нет.
Полет проводился без боекомплекта.
В феврале во время плановых учебно-тренировочных полетов в Казахстане упал боевой самолет Су-30СМ, летчики смогли своевременно катапультироваться.
Напомним, 31 марта в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.