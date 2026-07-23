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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    23 июля 2026, 05:32 • Новости дня

    Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшая группа «злонамеренных лиц» стремится спровоцировать вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией вопреки отсутствию общественной поддержки, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать эту войну», – подчеркнул журналист в беседе для подкаста East Meets West, передает РИА «Новости».

    При этом Карлсон обратил внимание на то, что массового общественного движения, выступающего за военное столкновение с Россией, в Соединенных Штатах не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией.

    Также журналист заявлял, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона.

    Весной прошлого года Такер Карлсон заявлял о поражении американской стороны в противостоянии с российской.

    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа факты о жизни недавно назначенного на должность начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Скибюка (включен в официальный российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заменив их архивными данными, сообщили в силовых структурах.

    Очистку информационного поля вокруг фигуры военачальника зафиксировали российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    «В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского «мясника» тщательно подчищена. На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка – 1977 год», – рассказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что во Львовской области действительно зарегистрирован полный тезка генерала с такой датой рождения. Представитель ведомства добавил, что местные порталы тиражируют исключительно старые снимки офицера и шаблонное описание его пути. Известно, что большую часть карьеры военный провел в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на западе страны, получая выплаты как участник боевых действий.

    Владимир Зеленский заявил о назначении Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба ВСУ.

    Глава киевского режима отстранил от этой должности Андрея Гнатова (внесен в официальный перечень террористов и экстремистов в России).

    В 2024 году Следственный комитет России заочно осудил этого генерала на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Украина отказалась от польских МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

    Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

    Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

    В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

    Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

    Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    22 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона

    Политолог Корнилов: Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского из страха перед толпой

    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Развитие внутриполитического кризиса на Украине после отставки главкома ВСУ Александра Сырского будет зависеть от того, как Владимир Зеленский сможет урегулировать ситуацию с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым, сторонники которого вывели толпы на улицы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова привела к «картонному майдану»: люди выступали против этого решения Владимира Зеленского, а также за смену главнокомандующего армией. Кроме того, сам Федоров устроил демарш», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    По его оценкам, именно это привело к увольнению главкома ВСУ Александра Сырского. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь – толпы, которую искусно собрали сторонники Федорова», – уточнил собеседник. По его словам, прогнозировать как увольнение Сырского повлияет на дальнейшие протесты, сложно.

    «По всей видимости, сторонники Федорова еще сами не приняли решение, да и западные СМИ, поддержавшие чиновника после его отставки, заняли выжидательную позицию», – отметил политолог. Он упомянул, что Зеленский накануне предложил Федорову новый пост в правительстве, связанный с технологическим развитием. «Предыдущее предложение он отверг. От того, какой ответ последует теперь, может зависеть развитие текущего кризиса», – полагает аналитик.

    Говоря о назначении нового главкома ВСУ, Корнилов указал на нарушение процедуры. «На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», – детализировал эксперт.

    «Но когда Зеленского останавливали какие-то нормы закона? – задается риторическим вопросом Корнилов. – Он не имел права увольнять, скажем, премьер-министра и министров, выносить свои кандидатуры на пост главы правительства. По закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде. Зеленский – еще будучи легитимным президентом – издал указ признать решение Конституционного суда Украины ничтожным. С того времени вся украинская власть построена на полном наплевательстве в отношении любых законов, норм конституции и права».

    Что касается нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, то этот человек «уже давно всем известен». «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и, уверен, будут драпать сейчас – фамилия главнокомандующего обязывает», – сыронизировал политолог.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

    Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

    Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

    «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

    «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

    Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

    Теперь же новым главкомом ВСУ стал 42-летний Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

    В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

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    22 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    @ Владимир Горовых/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производственные площадки компании «Мираторг» в Климовском районе пострадали от ударов украинских дронов, начался сильный пожар, ранение получил сотрудник охраны, сообщили в холдинге.

    Агропромышленный холдинг сообщил о трех крупных ударах по своим активам, передает ТАСС.

    На одном из комплексов обстрел привел к серьезным разрушениям нескольких корпусов и масштабному возгоранию. «Ущерб существенный. Пострадавших нет», – заявили представители компании.

    На другой территории холдинга осколочное ранение получил охранник. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное.

    Кроме того, на свиноводческом комплексе беспилотник повредил находившийся на разгрузке кормовоз. Транспортное средство оказалось обездвижено, однако водитель не пострадал.

    Накануне в Суземском районе Брянской области украинские беспилотники атаковали тягач агрохолдинга «Мираторг».

    В начале июня на территории свинокомплекса компании в Климовском районе ранения получил работник предприятия.

    В конце апреля в результате удара дрона по объекту холдинга в селе Брахлов погиб один сотрудник.

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    22 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными аппаратами, передает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горючим для обеспечения ВСУ.

    На морском переходе к юго-востоку от Одессы российские силы поразили сухогруз и балкер, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска. В самой Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», который украинская армия использовала для хранения военного имущества.

    Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка к северо-западу от Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В результате удара уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

    Накануне российские беспилотники поразили два судна у побережья Одессы и сухогруз в порту Николаева.

    Днем ранее армия России уничтожила сухогрузы с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.

    В этот же день Вооруженные силы РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских войск.

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    22 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генерального штаба украинских войск

    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск
    @ MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский произвел перестановки в командовании вооруженных сил.

    Соответствующие указы уже появились на официальном портале политика, передает ТАСС.

    Согласно опубликованным документам, Зеленский отстранил Андрея Гнатова от должности начальника Генштаба украинской армии.

    «Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа.

    В прошлом году Зеленский назначил Игоря Скибюка заместителем начальника Генерального штаба. На фоне массовых протестов Зеленский уволил главнокомандующего армией Александра Сырского.

    Митингующие на улицах украинских городов потребовали отставки военного руководства страны.

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    22 июля 2026, 07:06 • Новости дня
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Логистические центры маркетплейса Wildberries подверглись атаке сразу в двух городах на Юге России, сообщила глава компании Татьяна Ким.

    «Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», – указала Ким в своем Telegram-канале.

    Компания занимается вместе с профильными службами устранением последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после возгорания из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    В результате удара беспилотника по логистическому центру в Краснодаре пострадали трое граждан.

    До этого на атакованном складском комплексе маркетплейса в подмосковной Электростали потушили пожар.

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    22 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ

    Минобороны сообщило об ударе еще по двум сухогрузам в Одессе и Черноморске

    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны России.

    Российская армия нанесла прицельные удары по морским целям, доставлявшим обеспечение противнику. Атака произошла во время движения транспортных кораблей по морю, сообщается в Max Минобороны.

    «Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее российские военные поразили сухогруз и балкер к юго-востоку от Одессы. Накануне ударные беспилотники атаковали четыре судна с военными грузами для украинской армии.

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Сырский перечислил «достижения» на посту главкома ВСУ

    Сырский подвел итоги работы на посту главкома ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Сырский объявил о сложении полномочий главнокомандующего Вооруженными силами Украины, подведя итоги своей работы на этом посту.

    «Сегодня я оставляю пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Перед тем как передать командование, скажу несколько слов», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военачальник отметил, что принял командование армией в феврале 2024 года в сложный период. Одним из первых его решений стал приказ об отходе из Авдеевки ради сохранения жизней военных.

    Он также напомнил о создании Сил беспилотных систем и новой противовоздушной обороны.

    По словам Сырского, в текущем году под его командованием украинская армия «перешла от обороны к наступлению». Он выразил надежду, что этот процесс будет продолжен его преемником.

    Ранее британское издание The Guardian назвало увольнение главнокомандующего решенным вопросом.

    Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отставка главкома ВСУ Сырского связана с борьбой за финансирование.

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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