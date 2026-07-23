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WP: США рассматривают возможность удара по террористам в Мали
Американская администрация якобы обсуждает атаку позиций связанных с «Аль-Каидой*» (признана террористической организацией и запрещена в России) боевиков в Мали, сообщили источники Washington Post
Вашингтон изучает варианты нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в Мали, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Данная организация признает себя частью «Аль-Каида*».
В случае положительного решения эта страна станет восьмой в списке государств, где президент США Дональд Трамп приказал нанести удары после начала второго срока», – отмечает издание.
Среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения по поводу атаки. За силовое решение выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.
Прямое присутствие американских военных в Мали несет риск столкновения с российскими силами. Для предотвращения конфликтов между Москвой и Вашингтоном могут потребоваться меры, аналогичные тем, что применялись в Сирии.
Неназванный представитель администрации США также заявил, что сотрудничество африканских стран с Россией якобы оказалось неэффективным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля бойцы российского Африканского корпуса совместно с армией Мали отразили масштабное нападение террористов.
Месяцем ранее МИД России предупредил о высокой угрозе новых вооруженных вылазок боевиков.
В апреле ведомство фиксировало потери среди российских специалистов в результате атак связанных с «Аль-Каидой» группировок.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ