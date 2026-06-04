Американская журналистка восхитилась поездкой на ПМЭФ

Американская журналистка Оуэнс восхитилась поездкой на ПМЭФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская журналистка Кэндис Оуэнс поделилась впечатлениями от визита в Россию на Петербургский международный экономический форум, передает РИА «Новости». Она отметила, что поездка оказалась прекрасной и очень ей понравилась.

«Это мой первый приезд в Россию, и это было абсолютно прекрасно, чудесно. Это превзошло все мои ожидания», – заявила Оуэнс. Своими эмоциями она поделилась во время выступления на сессии форума, посвященной новой демографии и нарративам для медиаменеджеров.

Петербургский международный экономический форум традиционно проходит в Северной столице. В текущем году масштабное деловое мероприятие проводится с 3 по 6 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

На родине публицист столкнулась с жесткой информационной атакой из-за своего визита.