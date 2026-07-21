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Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании
Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.
В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.
Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.
«Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.
Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.