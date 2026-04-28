МИД сообщил о жертвах среди российского «Африканского корпуса» в Мали

Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу

Tекст: Алексей Нечаев

«Решение Владимира Путина о переносе сроков погашения региональных долгов – это не разовая мера, а продолжение уже выстроенной линии поддержки регионов. Президент одобрил предложение партии, исходя из текущих экономических условий и задач», – сказал политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Главная цель, по его словам, – снизить текущую нагрузку на региональные бюджеты и дать им возможность направить больше средств на развитие, прежде всего на социальные и инвестиционные проекты. «Это особенно важно в условиях постоянной динамики ключевой ставки», – отметил он.

При этом решения по поддержке регионов, пояснил политолог, всегда принимаются последовательно: сначала оценивается эффект от уже действующих мер, затем формируются следующие шаги. «Списание долгов при условии их инвестирования уже показало свою эффективность и подтвердило, что механизм действительно работает», – добавил Асафов.

Перенос сроков погашения долгов, по его мнению, логично продолжает эту стратегическую линию. «Мера позволит равномерно распределить нагрузку на бюджеты и сохранить возможности для развития субъектов. В результате выигрывают все: граждане, регионы и бизнес», – подчеркнул собеседник.

Более того, такие решения напрямую влияют на инвестиционный климат, повышая устойчивость и предсказуемость политики на местном уровне. «Это видно и по встречам президента с главами субъектов, где вопросы долговой нагрузки и развития регулярно обсуждаются», – указал Асафов.

«Решение дает новый вектор для помощи людям. Сегодня идет важнейшая донастройка правовых механизмов, которая уже дает ощутимый результат. Это позволит дать местному самоуправлению фундамент для того, чтобы делать быт граждан в каждом уголке нашей страны комфортнее и благополучнее», – считает Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что решение президента «позволит муниципалитетам подготовиться к отопительному периоду, а также начать подготовку к новому сезону не отвлекая средства, которые необходимы для решения социальных задач. Инфраструктурные бюджетные кредиты доказали свою эффективность».

Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение долгов регионов по бюджетным кредитам. Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, глава государства согласился с инициативой партии, поручив сенаторам и депутатам оперативно проработать механизм ее реализации. Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей, которые можно направить на нужды граждан.

В свою очередь, Владимир Якушев, секретарь генсовета партии «Единая Россия», отметил, что инициатива станет принципиально важной для региональных бюджетов страны. «Она позволит направить денежные ресурсы на выполнение социальных обязательств», – пояснил он.

Ранее ЕР уже обеспечила механизм списания двух третей бюджетных кредитов регионов при направлении средств на социальные нужды. В апреле этого года правительство применило эту меру, списав 31 млрд рублей долгов 16 субъектам на строительство школ, детсадов, дорог и закупку транспорта.

Высвобожденные средства обеспечат приток средств в бюджеты муниципалитетов, усилят социальную поддержку семей, образование, здравоохранение и ЖКХ. Это позволит регионам лучше справляться с экономическими вызовами.