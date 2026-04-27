    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 21:40 • Политика

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин.

    В понедельник МИД России заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с находящимся в международном уголовном розыске Ахмедом Закаевым, главарем запрещенной в РФ террористической организации «Чеченская республика Ичкерия».

    По данным дипведомства, Кизеветтер приветствовал деятельность террористов, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, призывал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения различных операций в РФ.

    В МИД также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления Берлина вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Напомним, Родерих Кизеветтер – депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 2009 года, член парламентского комитета по международным делам. У депутата военная биография: он проходил обучение на курсах генерального штаба в академии управления бундесвера (Гамбург), работал в Европейском совете, штаб-квартирах НАТО в Брюсселе и Монсе, а также в минобороны ФРГ. Командовал армейским батальоном, участвовал в зарубежных военных миссиях, возглавлял офисы начальников штабов верховного командования объединенных сил НАТО в Европе в Монсе. В 2009 также занимал должность в командовании оперативного управления сил быстрого реагирования, после чего был избран в Бундестаг и уволился из армии в звании полковника.

    В своей депутатской деятельности Кизеветтер руководствуется русофобскими взглядами и остается одним из самых ярких сторонников поддержки ВСУ любыми средствами. Среди прочего он критиковал правительство ФРГ за отказ передать Украине ракеты Taurus, обвинял США «в переходе на сторону Москвы», требовал закрыть Русский дом в Берлине и предлагал формировать из беглых украинцев батальоны для участия в конфликте.

    Такое поведение депутата, награжденного, в числе прочего, украинским орденом «За заслуги», органично вписывается в линию поведения не только руководства ХДС, но и канцлера Фридриха Мерца, который в апреле, как писала газета ВЗГЛЯД, начал «бетонировать» курс Германии на войну с Россией.

    Кроме того, Берлин и Киев подписали около десятка документов о расширении военного сотрудничества, включая соглашение о стратегическом партнерстве с инвестиционным объемом в четыре млрд евро. Средства пойдут на усиление ПВО Украины и совместный выпуск около пяти тыс. дронов с применением ИИ (Anubis и Seth). Берлин также передаст ВСУ сотни ракет GEM-T для Patriot и 36 установок IRIS-T. Стороны создадут рабочую группу по оборонной промышленности, наладят регулярные консультации в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны), а также будут обмениваться цифровыми данными для разработки вооружений.

    Также в апреле Минобороны Германии обнародовало стратегию развития бундесвера до 2039 года. Заявленная цель – сделать армию ФРГ «самой сильной в Европе». Глава ведомства Борис Писториус назвал эти планы «историческим поворотным моментом». Численность военнослужащих предполагается увеличить с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс. человек, резерва – с примерно 70 тыс. до 200 тыс. Вместе с резервом армия должна вырасти как минимум до 460 тыс.

    В центре внимания новой стратегии – «противодействие угрозам» со стороны Москвы.

    При этом сама стратегия пропитана духом реваншизма. «Кизеветтер – один из самых ярких "ястребов" Бундестага текущего созыва. Он неоднократно высказывался очень жестко и о России, и о других вопросах немецкой политики безопасности», – отметил Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    По словам спикера, после начала СВО основной мишенью для нападок Кизеветтера стала именно Россия. «Он регулярно словом и делом подтверждает свой негласный статус. В последние четыре года депутат стал частым гостем политических телешоу – СМИ обращаются к нему именно в ожидании жестких комментариев», – пояснил собеседник.

    «Кизеветтер фактически торгует своей специфической репутацией, – считает Соколов. – Собственно, для этого он и встретился с Закаевым в Киеве. Бывший полевой командир – удобная фигура, чтобы связью с ним подчеркнуть радикальный антироссийский настрой. Но вряд ли немецкий депутат готов всерьез развивать какие-либо совместные проекты с Закаевым или с кем-то из подобных фигур».

    Впрочем, подчеркивает эксперт, нельзя сказать, что Кизеветтер обладает особым влиянием даже внутри собственной партии, не говоря уже о Бундестаге в целом. «Поэтому его позицию нельзя считать консенсусной внутри ХДС, а тем более – в немецкой политике», – констатировал аналитик.

    При этом отношения депутата с Закаевым вряд ли скажутся на рейтингах Мерца –

    хотя бы потому, что сделать их хуже нынешних крайне трудно. «К тому же канцлер и Кизеветтер не являются близкими соратниками внутри партии. Председатель правительства при необходимости вполне может публично отмежеваться от любых действий члена Бундестага», – напомнил спикер.

    Немецкие эксперты, в свою очередь, обращают внимание на другой аспект. Закаева принимают на официальном уровне в столицах ЕС уже последние 20 лет, напоминает германский политолог Александр Рар. Однако, по его мнению, Закаев давно не играет заметной роли в политике. «Да и Кизеветтер не входит в правительство Мерца, то есть его деятельность ограничивается рамками парламента», – добавляет эксперт.

    Тем не менее Кизеветтер действительно обладает репутацией одного из наиболее радикально настроенных в отношении России политиков внутри ХДС, полагает Егор Белячков, политолог, историк-германист.

    «Допускаю, что Кизеветтер таким образом попытался заработать дополнительные политические очки –

    ведь другие депутаты решиться на схожий шаг не могут, – рассуждает Белячков. – Кроме того, встреча с Закаевым могла стать своеобразным мерилом российской реакции. В таком случае его деятельность могла быть согласована с руководством ХДС, которое хотело прощупать "красные линии" Москвы. Правительство Мерца сейчас в целом взяло курс на сохранение антироссийской политики».

    «Германия уже стала одним из ключевых союзников Украины (что отражается в ее лидирующих от месяца к месяцу позициях в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД), поэтому Берлин продолжает оказывать Киеву военную поддержку. Впрочем, действующий канцлер во многом оказался заложником антироссийского дискурса, который оформился в немецкой политике еще до его вступления в должность. Но и менять этот курс Мерц, очевидно, не собирается. По его мнению, сохранение ориентации на Брюссель способно принести ФРГ больше выгод, чем попытки налаживания контактов с Москвой», – заключил Белячков.

