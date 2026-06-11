Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
При украинском обстреле Суземки погиб директор заповедника «Брянский лес»
При украинском обстреле Суземки погиб директор брянского заповедника Никитенков
В результате артиллерийских ударов ВСУ по поселку Суземка погибли два мирных жителя, один из них – директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
«Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших – директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Профессионал, преданный своему делу человек…Невосполнимая утрата», – сообщил Ковальчук в «Максе».
Еще двое раненых мирных жителей были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Врио губернатора выразил искренние соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал семьям необходимую поддержку и материальную помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области во время вечерней прогулки во дворе малолетний мальчик получил осколочные ранения в результате прилета вражеского беспилотного летательного аппарата.
На прошлой неделе в брянском селе Чубковичи от атаки дрона получили ранения женщина и двое детей.