Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Пятилетний мальчик пострадал при атаке украинского беспилотника под Брянском
В Климовском районе во время вечерней прогулки во дворе малолетний мальчик получил осколочные ранения в результате прилета вражеского беспилотного летательного аппарата.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Климовского района Брянской области с использованием FPV-дрона, передает ТАСС. В результате инцидента пострадал пятилетний мальчик.
Временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук подтвердил информацию о госпитализации малолетнего местного жителя.
«В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован», – сообщил чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июня в брянском селе Чубковичи от атаки дрона получили ранения женщина и двое детей.
В начале месяца при ударе украинского беспилотника погиб машинист автокрана. В апреле жертвой налета на Климовский район стал сотрудник агрохолдинга «Мираторг».