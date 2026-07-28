В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».0 комментариев
Ректор Сколтеха назвала главную ошибку молодых российских ученых
Ректор Сколтеха Горбунова призвала молодых ученых браться за сложные проекты
Боязнь браться за нестандартные задачи является главной ошибкой молодых ученых, которые пытаются довести свои разработки до практического применения, заявила ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ), академик РАН Юлия Горбунова.
Основной причиной неудач при коммерциализации инноваций становится нежелание выходить за рамки привычного, передает РИА «Новости».
Обычно трудности связывают с неумением защитить идею или поздним обращением к бизнесу. «Я думаю, что главная ошибка не состоит ни в одном из этих трех пунктов. На мой взгляд, главная проблема в том, что ребята зачастую боятся взяться за нестандартную задачу – опасаются выйти за рамки привычного и попробовать что-то действительно новое», – заявила ректор Сколтеха Юлия Горбунова.
Академик РАН призвала исследователей смело браться за сложные проекты. По словам Горбуновой, не стоит опасаться возможных неудач, поскольку именно смелые попытки реализовать задуманное приносят необходимый опыт и понимание дальнейших действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле академика РАН Юлию Горбунову назначили новым ректором Сколковского института науки и технологий.
В июле исследователи этого вуза установили предел продолжительности жизни человека на уровне от 146 до 194 лет.
Ранее президент России Владимир Путин отметил присущий молодым российским ученым дух первопроходцев.