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При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек
За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным ударам со стороны украинских войск, в результате чего погиб один мирный житель и 12 получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Украинские вооруженные силы атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки, сообщил Шуваева в Max.
По его словам, в Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина, кроме того в результате атак ВСУ ранены 12 человек, семеро из них находятся на лечении в больницах.
Глава региона также уточнил, что в медицинских учреждениях скончались два мирных жителя, получивших тяжелые ранения во время атак на Белгородский и Шебекинский округа 20 и 23 июля. Под огонь попали 18 округов и районов области.
Противник семь раз обстрелял регион с использованием авиации и артиллерии, а также один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника. Кроме того, за сутки в небе над областью были сбиты и подавлены 160 украинских дронов.
Ранее 23 июля в результате ударов украинских беспилотников по региону пострадали четыре мирных жителя.
Тремя днями ранее оперативный штаб зафиксировал гибель одного человека и ранение шестнадцати граждан.
До этого целенаправленный удар дрона по пассажирскому автобусу унес жизнь еще одного мужчины.