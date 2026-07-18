Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
При атаке ВСУ на автобус под Белгородом погиб мужчина
В результате целенаправленного удара беспилотного аппарата по пассажирскому транспорту в Белгородской области смертельные травмы получил один человек, еще несколько мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Трагедия произошла в поселке Дубовое, где целью атаки стал обычный рейсовый транспорт, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.
«К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. <…> Также пострадали четыре мирных жителя», – написал глава области.
Среди получивших ранения оказалась 16-летняя девушка. Пострадавшую с осколочным ранением бедра доставили в детскую областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Остальные трое раненых госпитализированы во вторую городскую больницу Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, причем один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а у женщины врачи предварительно диагностировали акубаротравму.
Накануне в результате обстрелов Белгородской области погибла одна мирная жительница.
В начале июля при атаке украинского беспилотника на другой пассажирский автобус под Белгородом пострадали восемь человек.
Российская сторона официально проинформировала международное сообщество об этом инциденте.