Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла в поселке Дубовое, где целью атаки стал обычный рейсовый транспорт, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

«К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. <…> Также пострадали четыре мирных жителя», – написал глава области.

Среди получивших ранения оказалась 16-летняя девушка. Пострадавшую с осколочным ранением бедра доставили в детскую областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Остальные трое раненых госпитализированы во вторую городскую больницу Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, причем один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а у женщины врачи предварительно диагностировали акубаротравму.

Накануне в результате обстрелов Белгородской области погибла одна мирная жительница.

В начале июля при атаке украинского беспилотника на другой пассажирский автобус под Белгородом пострадали восемь человек.

Российская сторона официально проинформировала международное сообщество об этом инциденте.