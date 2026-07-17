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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    4 комментария
    17 июля 2026, 09:43 • Новости дня

    В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

    В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек и пятеро пострадали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские вооруженные силы атаковали территорию Белгородской области 96 раз за прошедшие сутки, в результате обстрелов погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

    «За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. <…> В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Под удары попали Белгород и 15 различных округов области. Были атакованы город Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.

    Противник пять раз применил реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также совершил четыре сброса взрывных устройств с беспилотников. Кроме того, над регионом за сутки сбили и подавили 153 украинских дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в поселке Красная Яруга от удара украинского снаряда погибла местная жительница.

    9 июля жертвой массированного обстрела региона со стороны ВСУ стал еще один человек.

    В первый день месяца смертельные ранения при атаке на Шебекинский округ получил другой белгородец.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские телефонные аферисты организовали взрыв в Казахстане, использовав обманутых пенсионеров.

    Работники кол-центра убедили пожилых людей принести в банк торт и подорвать его, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Преступники планировали устроить теракт в России, но перепутали казахстанский Павлодар с российским. Географическая ошибка произошла из-за того, что телефонные коды в обеих странах начинаются с одинаковой цифры +7.

    До этого пенсионеры стали жертвами тех же злоумышленников, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Аферисты пообещали помочь вернуть потерянные сбережения и заставили стариков пойти на преступление. Сейчас правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел.

    В январе текущего года сотрудники ФСБ предотвратили теракт обманутого телефонными аферистами мужчины на железнодорожном мосту в Пермском крае.

    В прошлом году московский школьник под влиянием украинских злоумышленников попытался поджечь здание управы района Внуково.

    В мае правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального узла связи украинских кол-центров в Петербурге.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    Комментарии (3)
    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека

    Ученые «Сколтеха» впервые установили предел жизни человека на уровне 146-194 лет

    Российские ученые выяснили максимальный предел продолжительности жизни человека
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые установили, что случайные изменения ДНК ограничивают максимальную продолжительность жизни человека диапазоном от 146 до 194 лет.

    Российские ученые впервые смогли рассчитать, насколько накапливающиеся с возрастом генетические изменения ограничивают долголетие, сообщила пресс-служба «Сколтеха». Исследователи выяснили, что случайные мутации ДНК устанавливают предел продолжительности жизни на уровне от 146 до 194 лет. Эта цифра вдвое превышает текущие показатели человеческого долголетия.

    «Мы показали, что соматические мутации вносят значительный вклад в старение, но не могут сами по себе объяснить наблюдаемую смертность. Это означает, что другие механизмы старения – например, потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция или эпигенетические изменения – вносят сопоставимый вклад в ограничение продолжительности жизни», – рассказал научный сотрудник Центра био- и медицинских технологий Дмитрий Крюков.

    Для получения этих данных специалисты создали сложную математическую модель. Она позволила последовательно отключать обратимые процессы старения и оценивать влияние исключительно соматических мутаций на организм. Эти изменения ДНК не передаются по наследству, но вызывают серьезные сбои в работе клеток и тканей.

    Главным ограничивающим фактором оказались ткани, не способные к делению, такие как нейроны и клетки сердца. По словам исследователей, мутации в их ДНК снижают продолжительность жизни гипотетического нестареющего организма с 1759 до 156 лет. В то же время ткани с высокой способностью к регенерации, например печень, могут функционировать тысячелетиями благодаря постоянному обновлению.

    Ученые отмечают, что результаты расчетов позволят биологам количественно оценивать влияние конкретных мутаций на сокращение жизни. Это поможет выявить главные факторы ускоренного старения тела и использовать полученные сведения для разработки новых терапий, направленных на продление здоровой жизни человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал рост средней продолжительности жизни россиян до 81 года к 2036 году. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила о двукратном увеличении этого показателя за минувшее столетие.

    Месяцем ранее американские врачи впервые ввели пациенту экспериментальный препарат для перепрограммирования старения клеток.

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    16 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском убежище фон дер Ляйен
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России иронично отреагировала на инцидент с главой Еврокомиссии, которой пришлось спуститься в укрытие во время визита на Украину.

    Мария Захарова высказалась о ситуации с Урсулой фон дер Ляйен, спрятавшейся в убежище в ходе поездки в Киев, передает KP.RU. Глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу 15 июля.

    В день визита европейской чиновницы в Киеве и еще десяти регионах страны звучали сирены воздушной тревоги.

    По информации издания Euractiv, сигнал застал делегацию в отеле InterContinental, после чего политик и сопровождавшие ее журналисты спустились в подземное укрытие.

    «Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились», – заявила Захарова, оценивая произошедшее. Дипломат также добавила, что европейским политикам больше не следует ездить на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу для обсуждения интеграции военных индустрий.

    В ходе визита политик анонсировала создание безопасных заводов по производству беспилотников.

    Позже из-за сигнала воздушной тревоги европейская чиновница спустилась в подземное укрытие отеля.

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    16 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова

    Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги

    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    «Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

    По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

    «Друзья Федорова, заработавшие уже сотни миллионов на контрактах с Минобороны, будут бороться до последнего», – отметил блогер.

    «Они вынуждены сейчас вступать в конфронтацию с силами, с которыми войну могут не потянуть. Отправляются колоссальные деньги на прогрев ситуации, на раскачивание ситуации. Сейчас всплывут даже те, кто получали свои откаты в Европе», – предсказал он.

    «Но вот что неудобно, это то, что друзья Федорова почему-то ошибочно полагали, будто за всей их финансовой деятельностью не ведется мониторинг. В ближайшее время будут возбуждаться уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца. По моей информации, проводить их вести их станет СБУ. Крепили друзей Федорова все время, пока он был на посту. И может быть даже до этого. Сколько украдено, сколько распилено, сколько откатов, это все есть в наличии. Поэтому война за Федорова будет серьезной. Там есть что терять», – заключил Шарий.

    Отметим, что акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

    Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

    В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

    Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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    16 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности предотвращенного теракта на Крымском мосту

    ФСБ: Для предотвращенного теракта на Крымском мосту использовали две машины

    ФСБ раскрыла подробности предотвращенного теракта на Крымском мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские спецслужбы предотвратили масштабный теракт на переправе через Керченский пролив, который готовил офицер украинской разведки с использованием двух заминированных автомобилей, сообщили в ФСБ.

    Российские спецслужбы пресекли попытку диверсии с использованием тонны финской взрывчатки Peno. Организатором плана выступал офицер ГУР Украины Виталий Жикович по прозвищу «Пастор», передает «Комсомольская правда».

    Для осуществления задуманного террористы планировали использовать микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и гибридный автомобиль Chevrolet Volt. Взрывчатку спрятали под видом шумоизоляции и внутри аккумуляторной батареи. Однако благодаря оперативной работе ФСБ оба транспортных средства были перехвачены.

    Отмечается, что Жикович также причастен к организации теракта в Монако, где пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. В настоящее время «Пастор» находится под арестом в Киеве по обвинению в убийстве Анастасии Березовской, исполнительницы взрыва в княжестве.

    На суде его подельник Владислав Реут заявил: «Анастасию Березовскую застрелил не я, а Виталий Жикович из своего личного пистолета с глушителем».

    По данным ФСБ, Жикович планировал серию терактов на территории России, включая атаки на объекты РЖД, газопровод «Голубой поток» и общественные места. Жертв для диверсий вербовали через украинские мошеннические колл-центры, доводя людей до отчаяния и предлагая «решить вопрос» ценой их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинского ГУР Виталия Жиковича совершить серию терактов на территории России.

    Украинское следствие назвало этого разведчика соучастником убийства исполнительницы покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в расправе над данной женщиной.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Трое украинцев избили до смерти поляка в польском Бытуве

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский дипломат Василий Боднар решительно осудил действия троих украинцев, которые жестоко избили до смерти мужчину в польском городе Бытув.

    Инцидент произошел 9 июля в центре Бытува, сообщает Do Rzeczy.

    Группа из троих мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет напала на 36-летнего местного жителя и его 44-летнюю спутницу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

    «Нет никакого оправдания столь жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека!» – заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей женщине. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести справедливое наказание.

    Полиция оперативно провела осмотр места происшествия, собрала улики и допросила свидетелей. Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Тем временем польская партия «Конфедерация» обратила внимание на избирательность освещения подобных преступлений в СМИ, отметив, что инциденты с участием украинцев часто замалчиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в польских Стараховицах произошла массовая драка с поножовщиной между местными жителями и украинцами.

     В прошлом году украинское дипломатическое ведомство заявило о росте раздражения граждан Польши по отношению к беженцам.

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    16 июля 2026, 12:32 • Новости дня
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бельгийский депозитарий Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке разбирательства по иску Банка России.

    Регулятор требует взыскать с финансовой организации около 200 млрд евро убытков, передает РИА «Новости».

    Компания просит отложить рассмотрение дела до вынесения судебного акта в Европе. Источник, знакомый с деталями процесса, не уточнил, о каком именно споре в европейской инстанции идет речь.

    В четверг апелляционный суд рассматривает жалобу Euroclear на решение московского арбитража. 15 мая первая инстанция полностью удовлетворила требования ЦБ России, постановив взыскать с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в приостановке взыскания 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил требования депозитария о приостановлении исполнения судебных актов.

    Страны Европейского союза приступили к изучению вариантов поддержки европейской площадки.

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    16 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    Reuters: МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы

    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет не планирует менять свою позицию относительно участия российских атлетов и статуса Олимпийского комитета России, отмечает Reuters со ссылкой на представителя организации.

    Как сообщает Reuters, решение останется в силе, несмотря на обращение ряда европейских стран, пригрозивших лишить организацию финансирования, передает ТАСС.

    «МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки», – заявил представитель комитета. Он подчеркнул важность сохранения глобальной спортивной платформы.

    В организации отметили, что продолжат следовать своей миссии. Она заключается в поддержании объединяющей роли спорта, основанной на общих ценностях и дающей надежду всему миру.

    Ранее девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования из-за допуска россиян.

    Напомним, исполком МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    Также организация рекомендовала снять все ограничения с отечественных спортсменов.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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