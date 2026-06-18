Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в приостановке взыскания около 200 млрд евро в пользу Банка России.
Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в просьбе приостановить принудительное взыскание около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России. Об этом сообщил участник закрытого заседания, передает РИА «Новости».
«В приостановлении исполнительного производства отказано», – пояснил собеседник агентства.
Ходатайство о приостановке исполнительного производства было подано бельгийским банком 4 июня. Суд рассмотрел его в четверг, 18 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в середине мая взыскал с бельгийской структуры 200 млрд евро в пользу Банка России.
В конце того же месяца российский регулятор направил в инстанцию заявление о выдаче исполнительного листа.
Девятый арбитражный апелляционный суд в начале июня отклонил требования депозитария о приостановлении исполнения судебных актов.