Tекст: Станислав Лещенко

Те жители Германии, которым за сорок, часто признают, что их страна уже не та, какой была еще лет 20 назад. И прежде всего – из-за многочисленных сообщениях о преступлениях, совершенных мигрантами. Криминальная статистика ФРГ за 2025–2026 годы рисует парадоксальную картину: общее число регистрируемых преступлений вроде бы снижается, но отдельные категории криминала бьют рекорды, как и неверие граждан в способность государства обеспечить их безопасность.

Вот, например, наиболее показательные случаи последних дней. 15 июля в Дрездене 41-летний мужчина турецкого происхождения ходил с антикварным мушкетом, угрожал прохожим и кричал, что он «воин Бога» и что на них обрушится проклятие. Когда прибыли спецназовцы, мужчина открыл по ним огонь и кричал: «Аллах акбар!». Полиция предпочла его застрелить.

В Трире 22-летний афганец кухонным ножом убил студента. 22 июля в центре города Цвиккау полицейский спецназ штурмовал квартиру в многоквартирном доме. Был задержан 13-летний сирийский мальчик, незадолго до того сообщивший в интернете о готовности «убивать неверных».

23 июля кровавая драма разыгралась в баварском Регенсбурге. Там 20-летний вооруженный ножом мужчина вошел в здание одного из местных банков, зарезал сотрудника, взял посетителей банка в заложники и потребовал большую сумму наличными. Преступника обезвредил прибывший на место спецназ. Относительно этнического происхождения разбойника местные СМИ осторожно говорят, что это «гражданин Германии».

25 июля в Берлине автомобиль, ведомый 21-летним гражданином ФРГ ливанского происхождения Абдулом Баллутом, врезался в толпу участников шествия парада секс-меньшинств: в результате наезда погибла женщина и 29 человек получили ранения. Баллут был сразу же застрелен полицейскими, а немецкие власти квалифицировали произошедшее как «исламистский террористический акт».

Параллельно в Берлине разворачивается судебный процесс над участниками банды, специализировавшейся на взломах банкоматов. Главным фигурантом оказался 31-летний гражданин Молдавии. Известно, что только два успешных взлома принесли банде около 32 тыс. евро.

Одним из самых тревожных моментов является рост сексуального насилия. В 2025-м число зарегистрированных изнасилований и сексуальных посягательств выросло по сравнению с предыдущим годом на 8,5% – до 14 454 случаев. Значительную часть изнасилований совершают мигранты – либо приезжие в первом поколении, либо их дети.

Немецкая статистика подтверждает: преступность в этой стране сейчас большей частью мигрантская. Согласно данным полиции за 2025 год, среди всех подозреваемых (и это еще без учета нарушений миграционного законодательства) доля лиц без немецкого гражданства составила 35,5%. Для сравнения: доля иностранцев во всем населении Германии – около 15%,.

Еще нагляднее это видно через так называемый показатель нагрузки, демонстрирующий, сколько подозреваемых приходится на 100 тыс. человек в каждой группе. В 2025 году этот показатель составил: для немцев – 1813, для иностранцев – 4788. Особенно это заметно в некоторых категориях преступлений: например, среди подозреваемых в групповых изнасилованиях доля «не немцев» достигает 53%. Если брать, скажем, сирийцев и афганцев, то у них «нагрузка» по насильственным преступлениям превышает таковую у немцев более чем в десять раз.

Однако и эти цифры дают лишь приблизительную картину. Вышеприведенная статистика считает преступников по их гражданству, а не по этническому происхождению или миграционному фону. Как только мигрант получает немецкий паспорт, он перестает фигурировать в графе «иностранцы» и попадает в группу «немцы».

При этом его культурные, социальные и экономические корни, влияющие на его поведение, никуда не исчезают. Таким образом, реальный вклад людей с миграционным фоном в преступность выше, чем показывают цифры. Но широкая публика не знает, насколько именно выше, потому что эти люди уже считаются «немцами» и не выделяются в отдельную категорию.

Казалось бы, какая разница, мигрант или нет – полиция ведь все равно борется с преступниками вне зависимости от их этнического происхождения. Но на самом деле это не так. Законопослушных бюргеров беспокоит тот факт, что значительная часть преступников разгуливает на свободе. По данным германского МВД, на 1 июля 2026 года в стране насчитывалось 148 311 разыскиваемых лиц – то есть людей, в отношении которых выписаны действующие ордера на арест.

86% из этих 148 311 – осужденные судом преступники, которые не явились для отбывания наказания. Они были признаны виновными, приговорены к лишению свободы, но в назначенный день не переступили порог тюрьмы. 14% – это подозреваемые, которые должны быть помещены под стражу в рамках еще не завершенных уголовных дел. Суд постановил их арестовать, но они продолжают жить обычной жизнью.

Из этих 170 667 ордеров около 15 000 ордеров связаны с насильственными преступлениями. 2650 ордеров выписаны на лиц, разыскиваемых за убийство. Они ходят по улицам, живут по соседству с законопослушными немцами и в любой момент могут совершить новое преступление.

94 разыскиваемых относятся к категории так называемых «угроз» (Gefährder) – это люди, которым спецслужбы приписывают готовность совершить теракт. Их ищут, но не могут найти. По статистике в ФРГ около 30% из выписанных ордеров на арест остаются неисполненными даже спустя 500 дней.

В общем, преступник скрывающийся от правосудия четыре года – в ФРГ это вполне обычная ситуация.

Тем более что они отнюдь не сидят на месте, ожидая ареста: меняют адреса, переезжают в другие города, покидают страну, используют поддельные документы. С развитием цифровых технологий скрываться, по словам экспертов, стало еще проще: преступники активно используют мессенджеры со сквозным шифрованием, выводят деньги посредством криптообмена и используют искусственный интеллект.

Кроме того, розыск преступников затрудняет необходимость координации между правоохранительными органами всех шестнадцати федеральных земель. Злодеи легко могут переезжать из одной земли в другую, чем и пользуются. Наконец, в Германии до сих пор не внедрена повсеместная система электронных браслетов и других средств контроля за осужденными.

Все эти цифры, обнародованные МВД, вызвали шок в политических кругах. Парламентский секретарь фракции партии «Зеленые» Ирене Михалич потребовала как можно скорее исполнить ордера на арест хотя бы самых опасных преступников. Она призвала министра внутренних дел Александра Добриндта совместно с главами МВД федеральных земель подготовить конкретный план действий. «Мы не можем позволить, чтобы насильники и убийцы безнаказанно гуляли по улицам, – заявила Михалич. – Система должна работать, а не буксовать».

В ответ на критику министр Добриндт анонсировал меры «по усилению полиции и модернизации ведомств». В частности, правительство объявило о планах привлечь к борьбе с организованной преступностью искусственный интеллект. Однако министр помалкивает о том, как он намерен решить проблему кадрового кризиса в полиции.

Профсоюзы предупреждают, что полиция ФРГ нуждается как минимум в 20 тыс. дополнительных сотрудников. Резкое падение интереса к профессии наблюдается повсеместно

– например, в Нижней Саксонии спад количества желающих работать в полиции составил за пять лет 41%, в Бремене – 39%, в Гамбурге – 34%. Специалисты объясняют это низкими зарплатами, высокими нагрузками и постоянными переработками. Опытные сотрудники уходят на пенсию – и их просто некем заменить.

То же самое – с судебной системой. Немецкий союз судей (DRB) прямо говорит о «коллапсе правосудия». По их оценкам, по всей стране не хватает более 2000 прокуроров и судей. В 2025 году в прокуратуру Германии поступило около 5,5 млн новых уголовных дел. В результате впервые в германской истории на конец прошлого года в прокуратурах накопилось более миллиона нерассмотренных дел. Перегруженность привела к тому, что сегодня лишь каждое шестнадцатое уголовное дело заканчивается предъявлением обвинения в суде. Остальные дела либо закрываются, либо бесконечно тянутся.

Между тем немецкое политическое руководство ставит перед государством другой приоритет – милитаризацию и «сдерживание России». Из-за этого правоохранительные органы страдают от хронического недофинансирования и уже не могут обеспечить безопасность граждан. Как отмечают эксперты, профессия полицейского стала настолько непривлекательной, что это ставит под угрозу не только текущую работу полиции, но и внутреннюю безопасность страны. Так борьба с мифической внешней русской угрозой разрушает изнутри немецкое государство.