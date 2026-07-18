NZZ сообщила о признаках молекулярной гражданской войны в Европе

Tекст: Мария Иванова

Ситуация в Европе напоминает концепцию немецкого писателя Ханса Магнуса Энценсбергера, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zгrcher Zeitung.

«Молекулярная гражданская война начинается незаметно, накапливая крошечные объявления войны, которые затем принимают все более насильственные формы», – отмечает издание. При этом европейцы верят в мирную жизнь, поскольку пока могут безопасно ходить за хлебом.

В качестве примеров приводятся нападение школьника на французскую учительницу, агрессия беженца в Белфасте и массовые столкновения эритрейцев в Швейцарии.

Политики долго считали подобные эпизоды единичными, но статистика неумолима. В Австрии число несовершеннолетних подозреваемых за десять лет выросло на 45%, а среди детей до 14 лет иностранцы впервые составили более половины.

В Германии также фиксируется всплеск изнасилований и преступлений с ножами. По данным психиатра Франка Урбаниока, в криминальных сводках непропорционально часто фигурируют мужчины из конкретных стран.

Журналисты резюмируют, что привычка властей считать мигрантов лишь жертвами социальных обстоятельств привела к разрушению веры общества в справедливое правосудие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 14-летний школьник тяжело ранил ножом 60-летнюю преподавательницу.

В мае полиция задержала более ста человек из-за массовых беспорядков после матча Лиги чемпионов в Париже.

В июне вооруженное нападение выходца из Судана на прохожего спровоцировало масштабные антимигрантские погромы в Белфасте.