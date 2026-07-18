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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    15 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    12 комментариев
    18 июля 2026, 19:45 • Новости дня

    NZZ заявила о начале «молекулярной гражданской войны» в Европе

    NZZ сообщила о признаках молекулярной гражданской войны в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Резкий всплеск подростковой преступности и уличных беспорядков в государствах Европы превратился из серии локальных инцидентов в полномасштабный кризис безопасности, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Ситуация в Европе напоминает концепцию немецкого писателя Ханса Магнуса Энценсбергера, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zгrcher Zeitung.

    «Молекулярная гражданская война начинается незаметно, накапливая крошечные объявления войны, которые затем принимают все более насильственные формы», – отмечает издание. При этом европейцы верят в мирную жизнь, поскольку пока могут безопасно ходить за хлебом.

    В качестве примеров приводятся нападение школьника на французскую учительницу, агрессия беженца в Белфасте и массовые столкновения эритрейцев в Швейцарии.

    Политики долго считали подобные эпизоды единичными, но статистика неумолима. В Австрии число несовершеннолетних подозреваемых за десять лет выросло на 45%, а среди детей до 14 лет иностранцы впервые составили более половины.

    В Германии также фиксируется всплеск изнасилований и преступлений с ножами. По данным психиатра Франка Урбаниока, в криминальных сводках непропорционально часто фигурируют мужчины из конкретных стран.

    Журналисты резюмируют, что привычка властей считать мигрантов лишь жертвами социальных обстоятельств привела к разрушению веры общества в справедливое правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 14-летний школьник тяжело ранил ножом 60-летнюю преподавательницу.

    В мае полиция задержала более ста человек из-за массовых беспорядков после матча Лиги чемпионов в Париже.

    В июне вооруженное нападение выходца из Судана на прохожего спровоцировало масштабные антимигрантские погромы в Белфасте.

    17 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    Евросоюз впервые ввел санкции «за удары по Киеву»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС впервые ввел новый вид санкций против пяти российских граждан и промышленной группы «АБС Электро».

    В официальном заявлении указывается, что рестрикции применены за «удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы «АБС Электро», передает ТАСС.

    Брюссель обвиняет компанию в производстве электронных компонентов для ударных беспилотников.

    Ранее подобные формулировки при введении ограничений не использовались. При этом суть мер осталась прежней: фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат блокировке.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала воздушной тревоги укрылась в киевском бомбоубежище

    Во время визита в украинскую столицу европейский политик пообещала Киеву безопасные заводы для производства беспилотников.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила новые санкции против поддерживающих российский ВПК компаний.

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    17 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В литовском городе Вевис начались работы по извлечению останков советских солдат, захороненных в братской могиле в центре населенного пункта. После проведения антропологических исследований прах 111 бойцов Великой Отечественной войны планируют перенести на местное кладбище. Решение о перезахоронении власти объяснили исполнением закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов.

    В литовском городе Вевис специалисты инициировали работы по извлечению праха павших бойцов великой Отечественной войны, пишет ТАСС. Местные журналисты сообщают, что археологи приступили к «эксгумации останков советских солдат, захороненных в центре Вевиса».

    По официальным данным, в братской могиле покоятся 111 человек. После проведения необходимых антропологических исследований их останки перенесут на местное кладбище. На реализацию этих целей государство выделило 130 тыс. евро.

    Представители муниципалитета Электренай пояснили, что перезахоронение осуществляется «ради исполнения закона о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов в публичном пространстве». Ранее на этом мемориале располагался памятник красноармейцам и горел вечный огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский МИД заявил протест из-за планов Вильнюса ликвидировать воинский мемориал в Вевисе.

    Ранее МИД вызвал временную поверенную Литвы по поводу сноса захоронения солдат в Шяуляе. Напомним, что литовский парламент еще в 2024 году разрешил перенос могил советских воинов для борьбы с пропагандой тоталитарных режимов.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    @ ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц из-за поддержки ими политики России.

    Из-за введенных ограничений три запланированных выступления комиков на территории страны не состоятся, передает RT.

    До начала специальной военной операции участники дуэта «Кролики» открыто критиковали действия украинских властей в Донбассе и политику Владимира Зеленского.

    В июне прошлого года Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

    В феврале 2025 года латвийские власти внесли в список нежелательных лиц румынского двойника Юрия Шатунова.

    Осенью 2024 года Рига объявила персонами нон грата дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко.

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    17 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    ЕС представил план резкого отказа от газа и нефти
    @ EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила масштабный план реформ, который должен резко сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Для этого Брюссель намерен ускорить электрификацию экономики, вложить около 100 млрд евро в декарбонизацию промышленности и ужесточить климатические требования для целого ряда отраслей.

    Проект направлен на укрепление конкурентоспособности европейской промышленности и сокращение использования традиционных видов топлива, передает РИА «Новости». Предлагаемые меры включают создание механизма Investment Booster с бюджетом около 100 млрд евро на период с 2030 по 2040 год. Эти средства пойдут на промышленную декарбонизацию. Дополнительно выделят шесть млрд евро на продление бесплатного распределения квот до 2030 года.

    Еврокомиссия планирует расширить систему торговли выбросами на сектор утилизации отходов, а также ужесточить нормы для авиации и морских судов. По плану электрификации, к 2040 году доля электроэнергии в конечном потреблении ЕС должна вырасти до 46%.

    Ожидается, что реализация стратегии снизит импорт природного газа более чем на 70%, а нефти – на 40%. Это позволит Евросоюзу экономить порядка 260 млрд евро ежегодно на закупках энергоресурсов из-за рубежа.

    К 2030 году власти намерены удерживать стоимость электроэнергии для населения на уровне не выше 2,5 раза по отношению к газу. В ЕК подчеркивают, что реформа ускорит достижение климатических целей и усилит энергетическую безопасность региона.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства ЕС инвестировать доходы от системы торговли квотами в промышленное обновление.

    Канцлер Австрии выступил за продление действия бесплатных разрешений на выбросы для сохранения конкурентоспособности внутренней промышленности.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подготовила обширный план модернизации электросетей ради снижения стоимости электричества.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    18 июля 2026, 17:19 • Новости дня
    ЕС начал депортацию украинских призывников

    Страны ЕС начали депортацию украинских мужчин призывного возраста

    ЕС начал депортацию украинских призывников
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза приступили к выдворению граждан Украины, подлежащих мобилизации, еще в конце прошлого года, сообщили в силовых структурах России.

    Началась принудительная депортация украинских мужчин из Евросоюза. Причем эта процедура стартовала еще в прошлом году, Информацию об этом РИА «Новости» подтвердил представитель российских силовых структур.

    «Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в составе упомянутого подразделения действуют целые взводы, сформированные из выдворенных из Европы граждан. Отмечается, что многие из депортированных проживали на территории ЕС более 10 лет.

    До этого в субботу глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину. Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища новым переселенцам без справки о выполнении воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, На самой Украине из-за нехватки людей продолжается очередная волна насильственной мобилизации.

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    16 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    FT сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения Евросоюза на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой срыва, так как и могут уничтожить греческую судоходную компанию Dynagas, пишет FT.

    Власти Греции заблокировали принятие 21 пакета санкций Евросоюза в отношении российского топлива, пишет газета Financial Times.

    «Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции... «разрушат» Dynagas», – передает РИА «Новости».

    Готовящиеся санкции предполагают запрет на транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны. Греческая компания специализируется на обслуживании арктического проекта «Ямал СПГ», для которого специально строила танкеры стоимостью около 300 млн долларов за судно.

    Представители Афин подчеркнули, что оператор не сможет переориентировать флот на другие рынки и будет вынужден распродать активы.

    Из-за позиции греческой стороны утверждение очередного пакета антироссийских санкций отложили на неделю. При этом европейские дипломаты признают, что действующие ограничения уже нанесли серьезный ущерб бизнесу во всех странах объединения.

    Ранее Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от российского газа. Запрет на импорт по краткосрочным договорам действует с 25 апреля, а по долгосрочным контрактам вступит в силу с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводные поставки начали работать 17 июня текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы ЕС 15 июля не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Премьер Болгарии Радев пригрозил заблокировать очередные санкции ради защиты национальных интересов. Евродипломаты признали риск срыва принятия нового пакета санкций против России.


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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    16 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти балканской страны планируют ужесточить правила въезда для российских и белорусских граждан ради подготовки к вступлению в Европейский союз.

    Правительство Черногории намерено ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии начиная с 1 октября текущего года, передает ТАСС. Такое решение обусловлено стремлением государства присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году.

    Политика страны требует синхронизации с визовыми стандартами европейского объединения.

    После введения ограничений для россиян и белорусов аналогичные меры планируется применить к гражданам Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время российские туристы пользуются правом безвизового пребывания на территории Черногории. Срок такого нахождения ограничен 30 днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Черногории допустили перенос сроков введения визового режима для россиян.

    Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич согласовал новые ограничения для туристов из России ради соответствия нормам Евросоюза.

    Президент республики Яков Милатович объяснил эту меру необходимостью скорейшего перехода к европейским стандартам.

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    17 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    НАТО потребовало от Греции передать зенитные комплексы Patriot на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные союзники настойчиво добиваются отправки украинским войскам нескольких батарей противовоздушной обороны и до 200 ракет, несмотря на сопротивление греческого руководства.

    Североатлантический альянс и Евросоюз усилили давление на Афины, требуя передать Киеву часть из шести имеющихся зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинская сторона рассчитывает получить до 200 ракет PAC-2, срок годности которых в арсеналах ВВС Греции подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

    Предполагается, что Афины продадут боеприпасы Норвегии, а та переправит их украинским военным. Однако греческое руководство пока не дало согласия на эту сделку, опасаясь серьезно ослабить собственную обороноспособность.

    Сейчас противовоздушная оборона юго-восточного фланга НАТО обеспечивается преимущественно греческими силами. Комплексы Patriot развернуты на Крите, Карпатосе и в области Эврос, а также защищают критически важную нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

    Изъятие такого количества ракет создаст опасную брешь в защите страны на фоне сохраняющихся региональных угроз, отмечает греческое издание. Кроме того, от Афин настойчиво требуют полностью избавиться от российских систем С-300, которые базируются на Крите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский планировал экстренный визит в Афины для обсуждения передачи систем Patriot и истребителей Mirage.

    Ранее власти США также оказывали усиленное давление на Грецию по вопросу отправки Киеву размещенных в Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов. До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался передавать украинской стороне ЗРК Patriot и С-300 из-за их важности для защиты собственного воздушного пространства.

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    17 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Финский военкор призвал президента страны Стубба отказаться от русофобии

    Финский военкор Хейсканен призвал Стубба отменить антироссийский курс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный финский журналист Кости Хейсканен обратился к руководству своей страны с требованием изменить внешнеполитический курс и лично зафиксировать последствия агрессии украинской армии против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

    Финский журналист и военкор Кости Хейсканен провел пикет у посольства своей страны в Москве. Он потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса, передает ТАСС.

    «Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александеру Стуббу. Александер, Россию не победить! И вам пора понять это. А правительству Финляндии: у вас еще есть возможность все поменять, остановить русофобию, приехать в Новороссию и Донбасс и увидеть своими глазами, как Украина убивает мирное население России, Новороссии и Донбасса», – заявил репортер.

    Ранее корреспондент отмечал негативное влияние киевского режима на финское общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб одобрил удары западным оружием вглубь территории России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова финского лидера о необходимости сдерживания Москвы. До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен осудил русофобскую политику главы государства.

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    16 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Европа нарастила закупки российского газа до рекордных значений

    Импорт российского газа в Евросоюз в мае достиг максимума с начала прошлого года

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость майских поставок отечественного природного газа в государства Евросоюза достигла 1,5 млрд евро, обновив максимум с начала прошлого года.

    Весенние объемы реализации российского сжиженного природного газа и поставок по трубопроводам достигли рекордных значений с начала прошлого года, передает РИА «Новости».

    В мае экспорт вырос на 17% по сравнению с апрелем. В годовом выражении показатель увеличился на 27%, составив 1,5 млрд евро.

    Закупки Евросоюзом СПГ достигли 925 млн евро. Это на 31% превышает результаты предыдущего месяца и на 32% больше показателей мая прошлого года. Продажи трубопроводного газа принесли 575,4 млн долларов, что на 21% превосходит прошлогодние значения.

    В январе Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российских энергоресурсов. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля. Ограничения по долгосрочным договорам начнут действовать с 1 января 2027 года.

    Аналогичные меры затрагивают и трубопроводный экспорт. Эмбарго на краткосрочные соглашения заработало 17 июня. Полный запрет по долгосрочным обязательствам вступит в силу 1 ноября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ».

    По итогам апреля Россия заняла второе место по стоимости поставок этого вида топлива в государства Евросоюза.

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    17 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Junge Welt: Политический кризис на Украине отодвинул перспективу вступления в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вступление Украины в Евросоюз может быть отложено до 2035 года, несмотря на планы Киева добиться членства уже в 2028 году. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt со ссылкой на оценки европейских дипломатов.

    Cтраны ЕС не дали Украине «зеленый свет» на ускоренное присоединение к объединению, пишет Junge Welt.

    При этом в Брюсселе считают, что перспектива скорого вступления открылась лишь для Черногории, тогда как украинская заявка остается в числе наиболее сложных направлений расширения.

    Автор публикации также обратил внимание на внутренний политический кризис на Украине, который сопровождается кадровыми перестановками в руководстве страны. В частности, речь идет об отставке правительства и главы Минобороны Михаила Федорова.

    Junge Welt отмечает, что даже процесс сближения оборонных отраслей Евросоюза и Украины развивается не столь быстро, как ранее предполагалось руководством ЕС. По оценке журналиста, планы по глубокой интеграции Киева в европейские структуры сталкиваются с серьезными ограничениями.

    Таким образом, рассчитываемые Киевом сроки вступления в ЕС могут быть значительно сдвинуты, а реализация украинской заявки, по мнению европейских дипломатов, потребует еще многих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировало мощный внутриполитический кризис в стране.

    При этом, исполняющий обязанности главы украинского МВД Игорь Клименко отказался переходить на пост руководителя военного ведомства. Ранее еЕврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала нереализуемыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    16 июля 2026, 13:47 • Новости дня
    Кремль отреагировал на ограничения европейских туроператоров на поездки в Россию

    Песков назвал неудивительным запрет туроператорам ЕС работать с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введенные европейскими туристическими компаниями ограничения на поездки в российские города не стали неожиданностью для властей, при этом турпоток из других стран продолжает расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет ничего удивительного, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные меры действуют в отношении различных компаний в самых разных секторах экономики.

    «Там действует много ограничений в отношении различных компаний, в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об оценке ситуации с сайтами европейских туроператоров.

    Несмотря на эти меры, развитие зарубежного туризма в стране продолжается. Москва фиксирует рост числа прибывающих иностранцев и рада гостям из Китая, арабских государств и стран Персидского залива. Эти туристы вносят значимый вклад в развитие отечественной экономики, малого и среднего бизнеса, подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский туристический бизнес выразил заинтересованность в возобновлении продаж туров в Россию.

    Минэкономразвития зафиксировало сохранение потока индивидуальных путешественников из стран Евросоюза.

    Российский союз туриндустрии подтвердил отсутствие влияния европейских санкций на внутреннюю деятельность отечественных туроператоров.

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