Европейский бизнес захотел вернуть продажу туров в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Европейский туристический бизнес заинтересован в снятии санкций и возобновлении продаж туров в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, комментируя итоги недавней международной выставки FITUR, прошедшей в Испании.

«Отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует. Кроме того, и европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», – подчеркнул Войтович.

Он также отметил, что несмотря на формальные ограничения, отдельные туристы из Европы продолжают самостоятельно приезжать в Россию. По его словам, такие поездки совершают в основном энтузиасты, которые путешествуют окольными путями из-за запрета для европейских турфирм формировать организованные турпакеты в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что за первое полугодие 2025 года Россию индивидуально посетили примерно 165 тыс. туристов из стран Европейского союза.

Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции. Российская столица признана одним из лучших городов мира по развитию туризма.