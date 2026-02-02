Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Европейский бизнес захотел вернуть продажу туров в Россию
Европейские туркомпании рассматривают российский рынок как прибыльное направление и выражают желание возобновить официальные турпрограммы при снятии ограничений, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.
Европейский туристический бизнес заинтересован в снятии санкций и возобновлении продаж туров в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, комментируя итоги недавней международной выставки FITUR, прошедшей в Испании.
«Отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует. Кроме того, и европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», – подчеркнул Войтович.
Он также отметил, что несмотря на формальные ограничения, отдельные туристы из Европы продолжают самостоятельно приезжать в Россию. По его словам, такие поездки совершают в основном энтузиасты, которые путешествуют окольными путями из-за запрета для европейских турфирм формировать организованные турпакеты в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что за первое полугодие 2025 года Россию индивидуально посетили примерно 165 тыс. туристов из стран Европейского союза.
Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции. Российская столица признана одним из лучших городов мира по развитию туризма.