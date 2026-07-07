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Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату
Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату средств ЕП
Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского парламента.
Апелляционная инстанция вынесла решение по громкому делу лидера правой партии «Национальное объединение». Судьи согласились с выводами о растрате денег Европейского парламента, передает РИА «Новости».
«Марин Ле Пен признана виновной», – говорится в материале французских журналистов. Телеканал BFMTV первым сообщил о завершении рассмотрения апелляции известного политика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза.
Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Лидер французских правых сразу сообщила о намерении обжаловать данный вердикт.