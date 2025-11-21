Черногория заявила о скором ужесточении визового режима для россиян

Премьер Черногории Спайич заявил о скором ужесточении визового режима для россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

О предстоящем ужесточении визового режима для граждан России сообщил премьер-министр Черногории Милойко Спайич. В интервью телеканалу Euronews, которое цитирует Коммерсант, он подчеркнул, что страна продолжит полностью соответствовать общей европейской политике безопасности и визовым нормам, несмотря на то что Черногория пока не входит в состав ЕС.

Спайич отметил: «Даже до получения статуса члена ЕС и членских льгот мы ведем себя как члены ЕС. Поэтому мы будем полностью соответствовать визовой политике Евросоюза».

На данный момент, по его словам, российских туристов в Черногории стало заметно меньше, чем в прежние годы.

Премьер добавил, что страна остается открытой для туристов из разных стран, но приоритетом является вступление в Евросоюз и соответствие всем европейским стандартам. Точные сроки вступления новых визовых ограничений в силу пока не определены, однако Спайич выразил заинтересованность внедрить их в краткие сроки.

Он подчеркнул: нужно, чтобы все 27 стран ЕС «почувствовали и искренне поверили», что интеграция Черногории соответствует их национальным интересам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Еврокомиссии заявили о возможном сроке вступления Черногории в Евросоюз.

До этого посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики из-за его замечаний по вопросу участия страны на Украине в вопросах «безопасности и тренировки персонала».

Лукашик отметил, что руководство Черногории усиливает напряженность в отношениях с Россией и закрепляет статус недружественного Москве государства.



