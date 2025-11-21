Черногория заявила о скором ужесточении визового режима для россиян

Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.2 комментария
Власти Черногории согласовали новые ограничения для российских туристов, чтобы привести визовую политику в полное соответствие нормам Европейского союза, заявил премьер страны Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.
О предстоящем ужесточении визового режима для граждан России сообщил премьер-министр Черногории Милойко Спайич. В интервью телеканалу Euronews, которое цитирует Коммерсант, он подчеркнул, что страна продолжит полностью соответствовать общей европейской политике безопасности и визовым нормам, несмотря на то что Черногория пока не входит в состав ЕС.
Спайич отметил: «Даже до получения статуса члена ЕС и членских льгот мы ведем себя как члены ЕС. Поэтому мы будем полностью соответствовать визовой политике Евросоюза».
На данный момент, по его словам, российских туристов в Черногории стало заметно меньше, чем в прежние годы.
Премьер добавил, что страна остается открытой для туристов из разных стран, но приоритетом является вступление в Евросоюз и соответствие всем европейским стандартам. Точные сроки вступления новых визовых ограничений в силу пока не определены, однако Спайич выразил заинтересованность внедрить их в краткие сроки.
Он подчеркнул: нужно, чтобы все 27 стран ЕС «почувствовали и искренне поверили», что интеграция Черногории соответствует их национальным интересам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Еврокомиссии заявили о возможном сроке вступления Черногории в Евросоюз.
До этого посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики из-за его замечаний по вопросу участия страны на Украине в вопросах «безопасности и тренировки персонала».
Лукашик отметил, что руководство Черногории усиливает напряженность в отношениях с Россией и закрепляет статус недружественного Москве государства.