«Хезболла» ударило ракетой по главному призывному пункту ЦАХАЛ
«Хезболлах поразило высокоточной ракетой призывной центр ЦАХАЛ в Тель-ха-Шомере
В районе Тель-ха-Шомер, в 120 км от ливано-израильской границы, высокоточная ракета поразила главный призывной пункт Армии обороны Израиля.
Движение «Хезболла» использовало современный боеприпас для атаки на район Тель-ха-Шомер. Там располагается основной призывной пункт Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
«Бойцы исламского сопротивления поразили новым ракетным оружием важный военный объект в Тель-ха-Шомере, который находится в 120 км от ливано-израильской границы», – говорится в заявлении военно-информационной службы организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе города Метула.
Ранее Корпус стражей исламской революции инициировал серию атак по объектам в центре Тель-Авива с применением ракет и беспилотников.