Первой «Мисс БРИКС» стала участница от России Валентина Алексеева

Президент Ирана Пезешкиан заявил об ожидании поддержки России

Tекст: Денис Тельманов

Иранский лидер Масуд Пезешкиан в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил ожидание, что Москва будет поддерживать законные права исламской республики, передает РИА «Новости».

Пезешкиан заявил: «Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак США и Израиля».

Он подчеркнул важность российской поддержки на международной арене, особенно в ситуации, когда Иран сталкивается с внешним давлением и атаками.

Разговор состоялся на фоне обострения напряженности между Ираном, США и Израилем на ближневосточном направлении.

В пресс-релизе отмечается, что Тегеран рассчитывает на активное содействие Москвы для защиты своих интересов на международных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возврату к дипломатии.

Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что страна не боится возможной наземной операции США и рассчитывает на поддержку народа.