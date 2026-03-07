В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Первой «Мисс БРИКС» стала участница от России Валентина Алексеева
Россиянка Валентина Алексеева победила на первом конкурсе «Мисс БРИКС»
Россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» и корону «единства стран» на финале конкурса в Казани.
Представительница России одержала победу в дебютном международном смотре, передает ТАСС. Ведущий церемонии Вячеслав Макаров торжественно объявил: «Победительницей в категории „Мисс БРИКС“ из 17 стран становится участница из Российской Федерации Валентина Алексеева. В первом конкурсе красоты БРИКС Россия стала победительницей».
Девушке вручили главную награду состязания – корону «единства стран». Титул вице-мисс достался участнице из Боливии Иммакулат Вачере, а третье место заняла представительница Белоруссии Аля Короткая.
Победительница уже носит звание «Мисс Россия – 2024» и ранее выступала на «Мисс Вселенная». Финал мероприятия состоялся в выставочном центре «Казань Экспо», где за первенство боролись 49 девушек, прошедших серьезную подготовку.
В состав жюри мероприятия вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова.
Валентина Алексеева ранее вошла в топ-12 участниц финала «Мисс Вселенная – 2024».