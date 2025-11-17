МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

Tекст: Антон Антонов

«Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

