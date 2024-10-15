НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.



