Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга

Tекст: Вера Басилая

Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, он сменил на этой должности норвежца Йенса Столтенберга, который руководил альянсом на протяжении десяти лет, передает ТАСС.

Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг, завершая свою каденцию, отметил значительное изменение роли НАТО в поддержке Украины.

«Когда я пришел в альянс в 2014 году, НАТО оказывала лишь небольшую поддержку Украине. Сейчас эта поддержка носит массивный характер, и для ее координации создан специальный штаб НАТО», – заявил Столтенберг. Он подчеркнул важность таких трансформаций для обеспечения безопасности на международной арене.

Напомним, Столтенберг на прощальной пресс-конференции перед отставкой высказался по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

