Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Столтенберг отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России
Генсек НАТО заявил об отсутствии «красных линий» для ударов ВСУ по России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам заявил, что удары украинских вооруженных сил по территории России при помощи дальнобойных ракет не станут причиной для эскалации конфликта между Россией и НАТО. Он отверг предостережение президента России Владимира Путина о «красных линиях», передает Ura.ru со ссылкой на The Times.
По словам Столтенберга, Путин ранее уже неоднократно обозначал «красные линии», но это не привело к дальнейшему обострению ситуации и вовлечению в конфликт стран-членов НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что поддерживает предоставление Киеву дальнобойных ракет и не считает, что их использование приведет к войне между Россией и НАТО.
Таким образом, НАТО считает, что Украина имеет полное право на защиту и применение различных видов вооружений, включая дальнобойные ракеты, в своей борьбе с агрессией. Столтенберг выразил уверенность в том, что дальнейшие поставки вооружений Киеву не станут причиной для вовлечения альянса в прямое противостояние с Россией.
Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.
В то же время, генсек НАТО в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, даже если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России.