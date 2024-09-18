Столтенберг отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России

Генсек НАТО заявил об отсутствии «красных линий» для ударов ВСУ по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам заявил, что удары украинских вооруженных сил по территории России при помощи дальнобойных ракет не станут причиной для эскалации конфликта между Россией и НАТО. Он отверг предостережение президента России Владимира Путина о «красных линиях», передает Ura.ru со ссылкой на The Times.

По словам Столтенберга, Путин ранее уже неоднократно обозначал «красные линии», но это не привело к дальнейшему обострению ситуации и вовлечению в конфликт стран-членов НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что поддерживает предоставление Киеву дальнобойных ракет и не считает, что их использование приведет к войне между Россией и НАТО.

Таким образом, НАТО считает, что Украина имеет полное право на защиту и применение различных видов вооружений, включая дальнобойные ракеты, в своей борьбе с агрессией. Столтенберг выразил уверенность в том, что дальнейшие поставки вооружений Киеву не станут причиной для вовлечения альянса в прямое противостояние с Россией.

Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

В то же время, генсек НАТО в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, даже если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России.