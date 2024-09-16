Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Госдеп: США не готовы объявить о разрешении на дальние удары ВСУ по России
После прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он сообщил, что стороны продолжают взаимодействовать с Украиной относительно того, как могут предоставить Киеву средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. При этом Миллер отметил, что у него нет никаких заявлений по поводу политики об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.