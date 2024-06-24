НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

Эксперты рассказали о том, что ждать России от нового генсека НАТО

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Вы дважды просили меня стать генеральным секретарем НАТО, и я дважды вам отказал. Если вы спросите меня в третий раз, я скажу да». Эти слова действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сказанные президенту США Джо Байдену в 2023 году, обозначили начало предвыборной гонки голландца за пост лидера Североатлантического альянса. И в июне 2024 года эта гонка, по сути, завершилась его победой. Рютте займет этот пост после того, как 1 октября истечет мандат нынешнего генсека – Йенса Столтенберга.

Cамо голосование еще формально не прошло, однако за последние дни с пути Рютте исчезли все значимые препятствия. Во-первых, снялся единственный серьезный конкурент – президент Румынии Клаус Йоханнес. Его кандидатуру поддерживала Венгрия, тогда как почти все остальные страны НАТО выступали за Рютте и, если верить западным СМИ, настойчиво рекомендовали Йоханнесу снять кандидатуру для того, чтобы не создавать даже видимость раскола.

Во-вторых, свои возражения в отношении Марка Рютте сняли Венгрия и Турция. «Рютте – личный враг венгерского премьера Виктора Орбана и турецкого президента Реджепа Эрдогана. С первым он разошелся по вопросу «ценностей» – Рютте выступал категорически против анти-ЛГБТ законов и прямым текстом говорил, что с ними Венгрии нечего делать в Евросоюзе. С Эрдоганом Рютте разошелся ввиду жесткой миграционной политики и нежелания принимать Турцию в ЕС, – объясняет газете ВЗГЛЯД позицию Будапешта доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Но в конце концов их прогнули».

Для проформы Рютте встретился с Эрдоганом, рассыпавшись в комплиментах относительно роли Турции в альянсе. А также пообещал Орбану оставить Венгрию за бортом той эскалационной политики, которую НАТО сейчас ведет на Украине.

Западные эксперты в один голос говорят, что перед Рютте стоят грандиозные задачи – он должен сделать НАТО более сплоченным, агрессивным и экспансионистским. «Речь идет об усилении возможностей по обороне и сдерживанию перед лицом враждебной и воинственной России, о помощи Украине в победе над Россией, о включении Киева в альянс, а также определении роли НАТО в решении растущей проблемы, исходящей от Китая», – пишет в своей публикации Атлантический совет.

По сути же, при Рютте НАТО должно будет справиться с последствиями поражения Украины, выстроить систему коллективного сдерживания России, предотвратить распад евроатлантической системы коллективной безопасности в пользу обозначенных Москвой евразийских проектов – и в то же время действительно предоставить Штатам все ресурсы Европы для сдерживания Китая.

Идеологически Рютте абсолютно подходит на эту роль. Он воспринимает Россию как врага.

«Столтенберг – не русофоб. И на фоне иных лидеров НАТО он смотрелся умеренно. Рютте же с самого начала относился к России с предубеждением. Он давно уже играл роль неформального координатора антироссийской политики – и продолжит это делать», – говорит Вадим Трухачев.

Более того, Рютте готов приложить для противодействия врагу все силы. «У него практически нет личной жизни. Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет. Туда почти никто никогда не ходит, он никогда не готовит, сам убирает, и у него даже нет кофемашины. Он политическое животное, чья жизнь в основном состоит из одного – работы», – пишет Foreign Policy.

И все же Рютте ждет множество противоречий и конфликтов внутри НАТО. В ближайшее время число противников столь агрессивной политики НАТО на Западе может вырасти.

«Рютте возьмет на себя руководство в НАТО в критический момент. Он приступает к работе чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, ставшего наиболее успешным средством сдерживания агрессивной России в Восточной Европе», – пишет издание Politico. И под «критическим моментом» оно подразумевает вероятность избрания президентом США Дональда Трампа, который обещал сократить финансирование киевского режима.

Политико-экономический кризис, охвативший Европу, может привести к приходу к власти уже в этом избирательном цикле правых националистов, которые (в отличие от левых глобалистов) стремятся заниматься прежде всего внутриевропейскими делами. Не случайно западные СМИ их уже называют «любителями Путина». Между тем задачей генсека НАТО является поиск компромиссов, а также убеждение национальных лидеров следовать всем этим целям.

«Он играет роль координатора между англосаксами и континентальной Европой, который как раз за кулисами и занимается выработкой компромиссного решения», – объясняет Вадим Трухачев. Причем именно компромиссного, дабы не допустить даже какого-то намека на раскол (наподобие того, что сделала Турция, шантажируя НАТО относительно включения в альянс Финляндии и Швеции).

«Это организатор работы и человек, который теоретически должен следить за тем, чтобы все стороны были выслушаны и ни одна не потерпела бы ущерба интересов», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

И Рютте будет пытаться договариваться. У голландца есть для этого все навыки и возможности. Хотя бы потому, что за 14 лет своего премьерства он умудрился возглавить четыре различные правительственные коалиции.

«В раздробленном политическом ландшафте Нидерландов, наполненном различными примадоннами, для достижения чего-либо необходимы компромиссы… Инсайдеры часто поражались той легкости, с которой Рютте шел к компромиссам, особенно когда переговоры были на грани разрыва. Для него компромиссы часто были предпочтительнее принципов, а соглашения – содержания», – пишет издание Foreign Policy.

Рютте называли «тефлоновым», и эксперты уверены, что с новыми правыми он эти компромиссы найдет – как уверен и сам голландец. «Хватит стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа. Мы должны работать со всеми, кто находится на танцполе», – заявил Рютте на Мюнхенской конференции в феврале 2024 года.

Официально Рютте утвердят на роль нового диджея, судя по всему, 9–11 июля – на саммите НАТО в Вашингтоне.