  • Новость часаПри пожаре в подмосковном Фрязине погибли восемь человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад
    ФСБ получила право участвовать в отборе призывников
    Количество жертв теракта в Дагестане выросло до 20
    В больницы Москвы из Севастополя решили отправить 14 пациентов
    Отменены все сборы за возврат билетов на поезда в Крым
    Путин поручил подписать с Таиландом договор о выдаче преступников
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    17 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на Родину еще десятки тысяч людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    24 июня 2024, 17:25 • В мире

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Эксперты рассказали о том, что ждать России от нового генсека НАТО

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России.

    «Вы дважды просили меня стать генеральным секретарем НАТО, и я дважды вам отказал. Если вы спросите меня в третий раз, я скажу да». Эти слова действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сказанные президенту США Джо Байдену в 2023 году, обозначили начало предвыборной гонки голландца за пост лидера Североатлантического альянса. И в июне 2024 года эта гонка, по сути, завершилась его победой. Рютте займет этот пост после того, как 1 октября истечет мандат нынешнего генсека – Йенса Столтенберга.

    Cамо голосование еще формально не прошло, однако за последние дни с пути Рютте исчезли все значимые препятствия. Во-первых, снялся единственный серьезный конкурент – президент Румынии Клаус Йоханнес. Его кандидатуру поддерживала Венгрия, тогда как почти все остальные страны НАТО выступали за Рютте и, если верить западным СМИ, настойчиво рекомендовали Йоханнесу снять кандидатуру для того, чтобы не создавать даже видимость раскола.

    Во-вторых, свои возражения в отношении Марка Рютте сняли Венгрия и Турция. «Рютте – личный враг венгерского премьера Виктора Орбана и турецкого президента Реджепа Эрдогана. С первым он разошелся по вопросу «ценностей» – Рютте выступал категорически против анти-ЛГБТ законов и прямым текстом говорил, что с ними Венгрии нечего делать в Евросоюзе. С Эрдоганом Рютте разошелся ввиду жесткой миграционной политики и нежелания принимать Турцию в ЕС, – объясняет газете ВЗГЛЯД позицию Будапешта доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Но в конце концов их прогнули».

    Для проформы Рютте встретился с Эрдоганом, рассыпавшись в комплиментах относительно роли Турции в альянсе. А также пообещал Орбану оставить Венгрию за бортом той эскалационной политики, которую НАТО сейчас ведет на Украине.

    Западные эксперты в один голос говорят, что перед Рютте стоят грандиозные задачи – он должен сделать НАТО более сплоченным, агрессивным и экспансионистским. «Речь идет об усилении возможностей по обороне и сдерживанию перед лицом враждебной и воинственной России, о помощи Украине в победе над Россией, о включении Киева в альянс, а также определении роли НАТО в решении растущей проблемы, исходящей от Китая», – пишет в своей публикации Атлантический совет.

    По сути же, при Рютте НАТО должно будет справиться с последствиями поражения Украины, выстроить систему коллективного сдерживания России, предотвратить распад евроатлантической системы коллективной безопасности в пользу обозначенных Москвой евразийских проектов – и в то же время действительно предоставить Штатам все ресурсы Европы для сдерживания Китая.

    Идеологически Рютте абсолютно подходит на эту роль. Он воспринимает Россию как врага.

    «Столтенберг – не русофоб. И на фоне иных лидеров НАТО он смотрелся умеренно. Рютте же с самого начала относился к России с предубеждением. Он давно уже играл роль неформального координатора антироссийской политики – и продолжит это делать», – говорит Вадим Трухачев.

    Более того, Рютте готов приложить для противодействия врагу все силы. «У него практически нет личной жизни. Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет. Туда почти никто никогда не ходит, он никогда не готовит, сам убирает, и у него даже нет кофемашины. Он политическое животное, чья жизнь в основном состоит из одного – работы», – пишет Foreign Policy.

    И все же Рютте ждет множество противоречий и конфликтов внутри НАТО. В ближайшее время число противников столь агрессивной политики НАТО на Западе может вырасти.

    «Рютте возьмет на себя руководство в НАТО в критический момент. Он приступает к работе чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса, ставшего наиболее успешным средством сдерживания агрессивной России в Восточной Европе», – пишет издание Politico. И под «критическим моментом» оно подразумевает вероятность избрания президентом США Дональда Трампа, который обещал сократить финансирование киевского режима.

    Политико-экономический кризис, охвативший Европу, может привести к приходу к власти уже в этом избирательном цикле правых националистов, которые (в отличие от левых глобалистов) стремятся заниматься прежде всего внутриевропейскими делами. Не случайно западные СМИ их уже называют «любителями Путина». Между тем задачей генсека НАТО является поиск компромиссов, а также убеждение национальных лидеров следовать всем этим целям.

    «Он играет роль координатора между англосаксами и континентальной Европой, который как раз за кулисами и занимается выработкой компромиссного решения», – объясняет Вадим Трухачев. Причем именно компромиссного, дабы не допустить даже какого-то намека на раскол (наподобие того, что сделала Турция, шантажируя НАТО относительно включения в альянс Финляндии и Швеции).

    «Это организатор работы и человек, который теоретически должен следить за тем, чтобы все стороны были выслушаны и ни одна не потерпела бы ущерба интересов», – пояснил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    И Рютте будет пытаться договариваться. У голландца есть для этого все навыки и возможности. Хотя бы потому, что за 14 лет своего премьерства он умудрился возглавить четыре различные правительственные коалиции.

    «В раздробленном политическом ландшафте Нидерландов, наполненном различными примадоннами, для достижения чего-либо необходимы компромиссы… Инсайдеры часто поражались той легкости, с которой Рютте шел к компромиссам, особенно когда переговоры были на грани разрыва. Для него компромиссы часто были предпочтительнее принципов, а соглашения – содержания», – пишет издание Foreign Policy.

    Рютте называли «тефлоновым», и эксперты уверены, что с новыми правыми он эти компромиссы найдет – как уверен и сам голландец. «Хватит стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа. Мы должны работать со всеми, кто находится на танцполе», – заявил Рютте на Мюнхенской конференции в феврале 2024 года.

    Официально Рютте утвердят на роль нового диджея, судя по всему, 9–11 июля – на саммите НАТО в Вашингтоне.

    Главное
    Выступающая за отношения с Россией грузинская партия решила вернуться в политику
    Отца участников теракта в Дагестане уволили с поста главы района
    Площадь пожара в НИИ «Платан» во Фрязине увеличилась до 4 тыс. кв. метров
    Суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева
    Работница церкви в Махачкале рассказала, как пряталась от террористов
    Такера Карлсона рассмешил закутавшийся в украинский флаг активист
    Мошенники похитили у академика РАН более 20 млн рублей в Москве

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор зависит от американских ракет

    «Песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками». Такими словами очевидцы описывают подробности трагедии, произошедшей в воскресенье на пляже под Севастополем: ВСУ нанесли по Крыму удар американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, есть погибшие и раненые. Перед нами «терроризм в классическом понимании», говорят эксперты и указывают, кто и как за это должен быть наказан и как устранить в дальнейшем эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как часть Германии сохранила особые чувства к России

    Германия оказалась расколотой. Как показали выборы в Европарламент, политические предпочтения граждан разделились по бывшей границе между ФРГ и ГДР. Свою роль в расколе играют ностальгия восточных немцев по советским временам, культурные традиции Пруссии, а также иные взгляды на религию и специфический опыт взаимодействия с русскими, который старшие поколения передают подрастающим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............