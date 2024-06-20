Перед отставкой Столтенберг стравил Европу с Китаем

Tекст: Дмитрий Бавырин

Высокопоставленных политиков, срок полномочий которых подходит к концу, называют «хромыми утками». Например, саммит G7 в Италии называли «встречей хромых уток», поскольку все гости итальянского премьера Джорджи Мелони близки к отставке или поражению на выборах (но не она сама).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который перестанет быть генсеком к октябрю, пример как раз такой «хромой утки». Но держится он как будто бодро, и на одной из своих многочисленных пресс-конференций заявил о том, что Китай должен заплатить за поддержку России в конфликте на Украине.

Это было как будто частное мнение Столтенберга, а не НАТО в целом. Но в ответной реплике Пекин на частности не разменивался (да и не должен был), ответив не генсеку, а альянсу в целом. В МИД КНР его назвали «рудиментом холодной войны».

Рудимент – это то, что предписано удалять хирургически, если он доставляет неудобство (аппендикс – самый известный пример из человеческой анатомии). Вряд ли в Китае заложили в метафору настолько жесткий смысл – скорее, дали понять, что альянс НАТО современному миру не нужен и его вообще существовать не должно. «НАТО необходимо переосмыслить собственное существование и не совершать клеветнические нападки на Китай», – подчеркнул представитель ведомства Линь Цзянь.

После этого Столтенберг высказался в том духе, что блок, наоборот, намерен расширять свое присутствие в Азии, поскольку безопасность имеет для него не региональное (то есть сугубо североатлантическое), а глобальное измерение. Формально эта реплика предназначалась не Китаю, а России, и была реакцией на визит Владимира Путина в КНДР. Однако укреплять партнерство с «союзниками в Азии» Столтенберг хочет в рамках именно антикитайской коалиции, которую сколотили США: Австралия, Филиппины, Южная Корея, Япония. Собственно, все это союзники прежде всего Вашингтона, а не НАТО.

Примечательно, что Столтенберг заявил это на совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, для которого сколачивание этой самой антикитайской коалиции в Тихом океане стало, пожалуй, единственным крупным успехом на посту.

То есть генсек альянса преимущественно европейских стран и сам по себе европеец (норвежец) ради «безопасности» втягивает родной континент в конфликт с Китаем, который находится на другом конце Евразии и важен «старушке» как торговый партнер.

То, что он руководствуется при этом интересами одних лишь США, уточнять излишне. Лучше напомнить, как тот же самый Столтенберг при входе в политику был леваком и ходил на антиамериканские протесты, как, например, и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, но в итоге был перекован вашингтонскими мастерами в боевого гоминида пентагоновской военщины.

К большому сожалению, Столтенберг – тот гоминид, который не только много говорит, но и немало делает. Наряду с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, он стал ключевым менеджером Запада по перевооружению и переподготовке ВСУ. А то, что касается экспансии альянса в Восточную Азию, давно уже не просто слова: Столтенберг лично открывал первое представительство НАТО в Японии.

То, что пламенный норвежец работает не в интересах Европы и наживает ей лишних врагов в лице врагов США, в самой Европе давно заметили.

Немцы и итальянцы подают голос в том духе, что генсек много на себя берет. Франция и вовсе пытается тянуть одеяло на себя и выстраивать принципиально иные отношения с Китаем без вмешательства в зону стратегических интересов Пекина. Но музыку заказывают американцы, а Столтенберг ее с удовольствием исполняет.

С тем же удовольствием он перемахивает сейчас через несколько «красных линий» сразу – прямо угрожает Китаю по одному вопросу, анонсирует чуть ли не расширение альянса на Дальний Восток по другому. При этом в Брюсселе и Вашингтоне предлагают верить, будто первопричина этой экспансии – Россия и ее договор о стратегическом партнерстве с КНДР, хотя КНДР уже давно является единственным официальным (то есть закрепленным в договорах) союзником Китая.

Вторжение НАТО в область интересов КНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе только укрепит российско-китайскую солидарность, но в конце концов может стать причиной для третьей мировой войны, а эту гипотезу совершенно не хочется проверять на практике.

У Европы есть удобная возможность абстрагироваться от ковбойской политики Столтенбега благодаря тому, что он – та самая «хромая утка», которая перед пенсией раскрякалась. В октябре в Брюсселе пересменка: преемником уходящего генсека с вероятностью 99% станет Марк Рютте, пока еще возглавляющий правительство Нидерландов.

Кстати, сами по себе Нидерланды – пример того, как можно тряхнуть шеей и вернуть фокус внимания политиков на национальные проблемы в ущерб глобальным проектам США. На последних национальных выборах там победили евроскептики и противники участия в такого рода авантюрах, которым партия Рютте теперь вынуждена отдать значительный кусок власти.

Шансов на то, что на посту генсека Рютте повторит голландский подвиг и попытается вернуть Брюссель к балансу интересов в ущерб интересам сугубо американским, мало. Он уже доказал верность Вашингтону в главном: превратил родные Нидерланды из второго по значимости торгового партнера России в ЕС во второго по значимости поставщика ВСУ в континентальной Европе.

Следовательно, настраиваться нужно на то, что интересами Европы в целом ради Вашингтона он тоже сможет пожертвовать, так что перерождение пацифиста Столтенберга в одного из архитекторов третьей мировой войны, может, еще не худшее из того, что может сделать с человеком НАТО.

Однако выбор все еще есть. Предложение президента Владимира Путина о выстраивании единой евразийской архитектуры безопасности от Европы до Китая с обязательным исключением из этого процесса США находится в почтовом ящике Евросоюза и какое-то время еще будет в нем находиться.