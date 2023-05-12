Расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России

НАТО планирует открыть свое первое представительство в Восточной Азии, конкретно – в Японии, чтобы координировать с Токио политику по сдерживанию России. Это вполне исторический шаг, который в будущем может многое изменить. Но изменить не для России, а для Европы, которую США втягивают в конфликт с Китаем.

Интеграция Японии в структуры НАТО месяцами существовала на уровне не только газетных слухов, но и политических жестов со стороны руководства Страны восходящего солнца. В прошлом году премьер-министр Японии впервые в истории присутствовал на саммите Североатлантического альянса. Примерно тогда же было создано специальное представительство при секретариате НАТО, выделенное из японского посольства в Бельгии.



Теперь НАТО планирует открыть в Токио так называемый информационный офис. На этой неделе факт переговоров по этому вопросу наконец-то подтвердил МИД Японии, а после этого и лично генсек альянса Йенс Столтенберг. Судя по всему, расширение структур НАТО на Дальний Восток – это только вопрос времени.

Официально альянс не примет Токио в свой состав, по крайней мере, пока. Строго говоря, для этого ему придется менять устав. Географические ограничения, в нем прописанные, были продиктованы тем, что на момент создания блока некоторые его основатели еще не разобрались со своими колониями и владениями в других частях света, воевать за которые из-за пункта о единой обороне другим основателям НАТО не хотелось.

В будущем эти ограничения могут быть сняты. Это неизбежно в том, например, случае, если в Вашингтоне возобладает та геополитическая концепция сохранения влияния, согласно которой ресурсы США должны быть сконцентрированы в рамках одной-двух организаций – наиболее работоспособных и управляемых. В первую очередь это НАТО.

Нынешний концепт предполагает участие во множестве межнациональных организаций и «зонтичную систему» управления, тактику затычки в каждой бочке: с этим блок, с другими подблок, а дальше еще надблок и 40 спецкомитетов. Есть мнение (американское же), что в этом случае влияние размазывается, а ресурсы расходуются неэффективно.

Если адепты «единого кулака» возьмут верх, НАТО почти наверняка расширится на Японию, Австралию и Новую Зеландию уже на первом этапе.

Далее можно будет говорить о членстве Южной Кореи, точнее, о том, насколько готовы европейские члены НАТО вступить в конфликт с ядерной столицей – Пхеньяном. Нечто невероятное даже по меркам первой холодной войны вероятно во второй – не испугалась же, к примеру, Европа сползти в конфликт с еще более мощной ядерной державой – Россией. Открытие информационного офиса в Токио – первый шаг, проба пера, заявка на будущее. Как ни называй, для России это вроде как плохие новости, пусть и на перспективу.

Теперь Япония будет координировать свою внешнюю и оборонную политику с НАТО не по случаю, а по устоявшейся схеме, которую альянс уже применяет на Украине и в Грузии, где есть точно такие же офисы. Запад как будто окружает Россию с востока, превращая в единственное препятствие для своего безраздельного владычества в северном полушарии.

Для кого-то этим намечен контур раздела сфер влияния на планете Земля. Для кого-то это – чистая футуристика. Но реальность в любом случае такова, что японская армия входит в десятку наиболее мощных на планете, по многим показателям опережая французскую. Она уже прошла через программу массового перевооружения в период Синдзо Абэ, тогда же с нее был снят ряд законодательных ограничений, к примеру, на участие во внешних военных операциях в составе международных коалиций. Теперь можно – но только в миротворческих, что, строго говоря, неважно, ведь США все свои военные операции называют «миротворческими».

Именно США, оккупировав Японию после Второй мировой войны и переобустроив ее на свой вкус, сперва низвели японскую армию до слабосильных Сил самообороны, а потом благословили откат назад, поскольку главным и общим для Вашингтона и Токио противником стал Пекин.

Поэтому Пекин – наиболее заинтересованная сторона в истории с офисом НАТО в Японии. С учетом всего вышесказанного, это может показаться парадоксальным, но офис – не проблема России. Для России ничего не изменилось.

Все изменилось несколько раньше, когда Абэ досрочно оставил должность из-за проблем со здоровьем и после годового переходного периода премьера Суги власть взял нынешний глава японского правительства – Фумио Кисида. От теплых отношений Москвы и Токио периода тендема Путин–Абэ не осталось и следа. Ощериваясь на Китай, Кисида сделал однозначную ставку на альянс с США и более не интересовался балансировкой сил в регионе за счет сотрудничества с Москвой.

Россия зажата «в клещи» западной коалиции (и прежде всего – НАТО) с того момента, как Токио деятельно поддержал политику США по сдерживанию России. С Вашингтоном у него оборонный альянс примерно того же типа, что и внутри НАТО, то есть РФ и так уже была облеплена военными союзниками Соединенных Штатов с двух боков – европейскими членами альянса на Западе, Японией на Востоке.

«Мостик» между Токио и Брюсселем – это попытка Вашингтона втянуть своих европейских союзников в противостояние не только России, но и Китаю, дав первую точку для приложения их потенциала. Поэтому для Китая это скорее концентрация антикитайских сил, тогда как для России – распыление антироссийских.

Наших общих врагов пытаются объединить против Пекина в том же составе, в каком ранее объединили против Москвы. То, что это дополнительно укрепит стратегическое партнерство РФ и КНР, в США понимают, просто больше на это не закладываются – воспринимают как неизбежный процесс.

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Что до Европы, точнее, до ее нынешнего руководства, оно уже готово к маршу на Дальний Восток или как минимум осознает такую необходимость. «Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе», – написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в обращении, адресованном главам МИД стран ЕС.

Позиция Евросоюза, подавляющее большинство членов которого – члены также и НАТО, в этой связи для нас более примечательна, чем позиция Токио и его шашни с Североатлантическим альянсом. Есть политико-экономическая данность: при противостоянии в Азии Китай и Япония будут противниками, как ни пересобирай альянсы. Это исторические враги, оспаривающие друг у друга конкретные территории и контроль за морской торговлей.

Абсолютно неизбежным было и то, что США в этом конфликте будут в союзе с Японией, а Россия – склоняться к Китаю. Этот расклад-прогноз не меняется уже десятилетиями, а потому с появлением у НАТО первого офиса в Азии (если забыть про Турцию) наш мир не накренился.

А вот Евросоюз мог бы и не превращаться в пространство для прокси-войн между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой (к чему открывает дорогу нынешний сюжет с офисом в Японии). Ведь если пресловутый «закат Европы» действительно случится, он будет выглядеть примерно так.