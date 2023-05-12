Расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России

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12 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 готовится к выполнению боевого задания Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять? Подробности...
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Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Друг России, экс-премьер Хан освобожден из тюрьмы под давлением восставшего народа PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Обсуждение: 4 комментария

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Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...
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Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

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В Москве прошел парад Победы

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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    Расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России

    Интеграция Японии в структуры НАТО давно существовала на уровне газетных слухов. Теперь слухи подтвердились
    		  
    12 мая 2023, 21:30
    Фото: REUTERS/Toru Hanai
    Текст: Дмитрий Бавырин

    НАТО планирует открыть свое первое представительство в Восточной Азии, конкретно – в Японии, чтобы координировать с Токио политику по сдерживанию России. Это вполне исторический шаг, который в будущем может многое изменить. Но изменить не для России, а для Европы, которую США втягивают в конфликт с Китаем.

    Интеграция Японии в структуры НАТО месяцами существовала на уровне не только газетных слухов, но и политических жестов со стороны руководства Страны восходящего солнца. В прошлом году премьер-министр Японии впервые в истории присутствовал на саммите Североатлантического альянса. Примерно тогда же было создано специальное представительство при секретариате НАТО, выделенное из японского посольства в Бельгии.

    Теперь НАТО планирует открыть в Токио так называемый информационный офис. На этой неделе факт переговоров по этому вопросу наконец-то подтвердил МИД Японии, а после этого и лично генсек альянса Йенс Столтенберг. Судя по всему, расширение структур НАТО на Дальний Восток – это только вопрос времени.

    Официально альянс не примет Токио в свой состав, по крайней мере, пока. Строго говоря, для этого ему придется менять устав. Географические ограничения, в нем прописанные, были продиктованы тем, что на момент создания блока некоторые его основатели еще не разобрались со своими колониями и владениями в других частях света, воевать за которые из-за пункта о единой обороне другим основателям НАТО не хотелось.

    В будущем эти ограничения могут быть сняты. Это неизбежно в том, например, случае, если в Вашингтоне возобладает та геополитическая концепция сохранения влияния, согласно которой ресурсы США должны быть сконцентрированы в рамках одной-двух организаций – наиболее работоспособных и управляемых. В первую очередь это НАТО.

    Нынешний концепт предполагает участие во множестве межнациональных организаций и «зонтичную систему» управления, тактику затычки в каждой бочке: с этим блок, с другими подблок, а дальше еще надблок и 40 спецкомитетов. Есть мнение (американское же), что в этом случае влияние размазывается, а ресурсы расходуются неэффективно.

    Если адепты «единого кулака» возьмут верх, НАТО почти наверняка расширится на Японию, Австралию и Новую Зеландию уже на первом этапе.

    Далее можно будет говорить о членстве Южной Кореи, точнее, о том, насколько готовы европейские члены НАТО вступить в конфликт с ядерной столицей – Пхеньяном. Нечто невероятное даже по меркам первой холодной войны вероятно во второй – не испугалась же, к примеру, Европа сползти в конфликт с еще более мощной ядерной державой – Россией.    Открытие информационного офиса в Токио – первый шаг, проба пера, заявка на будущее. Как ни называй, для России это вроде как плохие новости, пусть и на перспективу.

    Теперь Япония будет координировать свою внешнюю и оборонную политику с НАТО не по случаю, а по устоявшейся схеме, которую альянс уже применяет на Украине и в Грузии, где есть точно такие же офисы. Запад как будто окружает Россию с востока, превращая в единственное препятствие для своего безраздельного владычества в северном полушарии.

    Для кого-то этим намечен контур раздела сфер влияния на планете Земля. Для кого-то это – чистая футуристика. Но реальность в любом случае такова, что японская армия входит в десятку наиболее мощных на планете, по многим показателям опережая французскую. Она уже прошла через программу массового перевооружения в период Синдзо Абэ, тогда же с нее был снят ряд законодательных ограничений, к примеру, на участие во внешних военных операциях в составе международных коалиций. Теперь можно – но только в миротворческих, что, строго говоря, неважно, ведь США все свои военные операции называют «миротворческими».

    Именно США, оккупировав Японию после Второй мировой войны и переобустроив ее на свой вкус, сперва низвели японскую армию до слабосильных Сил самообороны, а потом благословили откат назад, поскольку главным и общим для Вашингтона и Токио противником стал Пекин.      

    Поэтому Пекин – наиболее заинтересованная сторона в истории с офисом НАТО в Японии. С учетом всего вышесказанного, это может показаться парадоксальным, но офис – не проблема России. Для России ничего не изменилось.

    Все изменилось несколько раньше, когда Абэ досрочно оставил должность из-за проблем со здоровьем и после годового переходного периода премьера Суги власть взял нынешний глава японского правительства – Фумио Кисида. От теплых отношений Москвы и Токио периода тендема Путин–Абэ не осталось и следа. Ощериваясь на Китай, Кисида сделал однозначную ставку на альянс с США и более не интересовался балансировкой сил в регионе за счет сотрудничества с Москвой.

    Россия зажата «в клещи» западной коалиции (и прежде всего – НАТО) с того момента, как Токио деятельно поддержал политику США по сдерживанию России. С Вашингтоном у него оборонный альянс примерно того же типа, что и внутри НАТО, то есть РФ и так уже была облеплена военными союзниками Соединенных Штатов с двух боков – европейскими членами альянса на Западе, Японией на Востоке.

    «Мостик» между Токио и Брюсселем – это попытка Вашингтона втянуть своих европейских союзников в противостояние не только России, но и Китаю, дав первую точку для приложения их потенциала. Поэтому для Китая это скорее концентрация антикитайских сил, тогда как для России – распыление антироссийских.

    Наших общих врагов пытаются объединить против Пекина в том же составе, в каком ранее объединили против Москвы. То, что это дополнительно укрепит стратегическое партнерство РФ и КНР, в США понимают, просто больше на это не закладываются – воспринимают как неизбежный процесс.

    Что до Европы, точнее, до ее нынешнего руководства, оно уже готово к маршу на Дальний Восток или как минимум осознает такую необходимость. «Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе», – написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в обращении, адресованном главам МИД стран ЕС.

    Позиция Евросоюза, подавляющее большинство членов которого – члены также и НАТО, в этой связи для нас более примечательна, чем позиция Токио и его шашни с Североатлантическим альянсом. Есть политико-экономическая данность: при противостоянии в Азии Китай и Япония будут противниками, как ни пересобирай альянсы. Это исторические враги, оспаривающие друг у друга конкретные территории и контроль за морской торговлей.

    Абсолютно неизбежным было и то, что США в этом конфликте будут в союзе с Японией, а Россия – склоняться к Китаю. Этот расклад-прогноз не меняется уже десятилетиями, а потому с появлением у НАТО первого офиса в Азии (если забыть про Турцию) наш мир не накренился.

    А вот Евросоюз мог бы и не превращаться в пространство для прокси-войн между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой (к чему открывает дорогу нынешний сюжет с офисом в Японии). Ведь если пресловутый «закат Европы» действительно случится, он будет выглядеть примерно так.

     
     
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