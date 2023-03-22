Премьер Японии в Киеве помог скорее России

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
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Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

«Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Запад меняет условия финансирования Украины

Международный валютный фонд спасает украинский бюджет Xinhua/Global Look Press
На Западе объявлено о готовности выделить Украине новые миллиарды долларов. Выяснилось, что киевскому режиму не хватает гигантских средств, уже переданных или обещанных Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как же так получилось и почему новые транши МВФ в реальности не сулят Киеву ничего хорошего? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Европа решила стать равной Китаю

    массовые протесты


    Пенсионная реформа приводит Францию к бунту

    новые кредиты


    Запад меняет условия финансирования Украины

    закрытие неба


    Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

    экспорт газа


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    Сергей Миркин: Новый закон Зеленского направлен против США и военных

    суд понарошку


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    Премьер Японии в Киеве помог скорее России

    Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ
    		  
    22 марта 2023, 22:00
    Фото: Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.

    Визит премьер-министра Японии в Киев не анонсировался заранее (то есть дата была как бы плавающей), но по времени точно совпал с визитом председателя КНР в Москву. Даже если японцы постараются теперь убедить всех, что это случайность, им никто не поверит. И в первую очередь – не поверят в Китае, где на вояж Фумио Кисиды неизбежно обратят внимание и сопоставят факты.

    Возможно, предполагалось, что этим визитом Кисида пошлет сигнал России. Неважно, что формально он прилетел с Востока, политически Япония является частью Запада. А западные лидеры прямо так и говорят – посылаем, мол, России мощный сигнал, что поддержка Украины не иссякнет, что наша решимость тверда, и прочая, прочая, прочая.

    Кисида привез в Киев не только слова, но и полмиллиарда долларов (как-никак, Япония – третья экономика мира). Однако ему может сказать спасибо и российская сторона конфликта – очень едкое, но совсем не саркастическое спасибо. Потому что в Китае его «сигнал» воспримут на собственный счет.  

    Япония для КНР – первичный раздражитель, главная угроза, объект огромного количества исторических претензий. Пока Китай и Россия договаривались углублять сотрудничество, в Киеве братались их враги.

    Вряд ли в Пекине считали Украину своим врагом, но теперь это так выглядит. По итогам братания было подписано совместное заявление с «серьезной обеспокоенностью» по поводу «ситуации в Восточном и Южно-Китайском морях» и «решительным» возражением против «любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением».

    Это очень прозрачный намек на Тайвань. Заявление идентично тем, что регулярно исходят из Госдепа США по поводу этого острова. Так Украина стала участником политической коалиции, задача которой – препятствовать воссоединению Китая, с чем мы Украину и поздравляем. Осталось только большой кусок сала во флаг КНР прилюдно завернуть – и будет идеально. 

    Но пока что особо неприятный для китайских рецепторов привкус происходящему дает, как ни странно, гуманитарная программа визита. Японский премьер приехал в Бучу, где сокрушался о «военных преступлениях со стороны России». И тут важно понимать, что творили японцы с китайцами в Нанкине, куда премьеры Страны восходящего солнца не изъявляли желания приехать, хотя Нанкин гораздо ближе, чем Буча. Вместо этого некоторые главы японского правительства периодически ходят в храм Ясукуни, где поклоняются в том числе и душам организаторов той бойни. Ее достоверность, в отличие от кейса с Бучей, никто не оспаривает.

    Посему в Киеве Фумио Кисида и Владимир Зеленский, по сути, занимались тем же самым, чем и Владимир Путин с Си Цзиньпином в Москве: укрепляли партнерство Москвы и Пекина, только паче чаяния.  

    Надо думать, сам Кисида преследовал другую цель. Внутри страны ему этот вояж никак не повредит: антироссийская пропаганда хорошо легла на ностальгию по так называемым северным территориям – Курильским островам (кстати говоря, не естественную, а внушенную американцами для конфронтации с СССР). Другими словами, явное большинство японцев солидарны с Украиной и «поддерживают поддержку» в пику одному на двоих «захватчику и оккупанту» – нам.

    Но вряд ли премьеру так уж нравилась идея мотаться в Европу в облет России и пересаживаться в Польше на спецпоезд до Киева, хотя никаких особых интересов у Токио на Украине нет. Как ни посмотри, все равно получается, что американцы погнали его за эти тридевять земель, как швейцара.

    Но лично Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ, которое в Киеве советуют ждать в следующие полтора месяца. По той причине, что за этим последует саммит G7, посвященный в основном противостоянию России на Украине.

    Япония – хозяйка саммита (и пройдет он, что интересно, в Хиросиме). Именно ей и составлять программу даже с учетом того, что последнее слово будет за США. И эта программа критично зависит от успехов ВСУ. Либо западный мир будет обсуждать, как там выражаются, «послевоенное восстановление Украины», либо ВС РФ не доставят Украине такого удовольствия. В лучшем для нас случае обсуждать придется то, как Западу из этой истории выползать, но для этого необходим полноценный разгром украинских войск с переходом в собственное контрнаступление.

    От Японии это зависит в наименьшей степени. Надо отдать Кисиде должное в том, что он не предоставил Киеву с прицелом на весну своих «вундервафель», хотя на Западе принято приезжать на Украину именно с такими гостинцами, желая украинцам удачи в бою и похлопывая их по плечу. Выделенные средства должны пойти в основном «в энергетический сектор», в меньшей степени – на амуницию, но не на летальное оружие.

    Этот ход нужен Кисиде для того, чтобы успокоить «голубей» и в правящей партии, и в Японии в целом, где сильны не только реваншистские (в плане Курил), но и пацифистские настроения (люди помнят и Нанкин, и Хиросиму).

    В сумме может получиться, что японский визитер скорее помог нам в  отношениях с Китаем, чем принципиально навредил своим визитом. Правда, только в том случае, если его промежуточная остановка на пути в Киев не принесет ощутимых результатов.

    Этой промежуточной остановкой была Индия. В целом – пророссийская страна, но значительно более слабое звено, чем КНР. Японец убеждал индийцев, председательствующих сейчас в G20, что между «Большой двадцаткой» и насквозь антироссийской «Большой семеркой» нужна плотная кооперация, чтобы сдерживать тандем Москвы и Пекина. А третья экономика мира со своей стороны готова закачать в регион миллиардные инвестиции, которых Индия от Китая никогда не дождется.

    С Токио у Нью-Дели нормальные рабочие отношения, а вот с Пекином индийцы почти враги, оспаривающие друг у друга территории в Кашмире. Ради бизнеса они иногда готовы «переступить через себя» и эффективно взаимодействовать с КНР, например, в формате БРИКС, но в целом такие виражи подтачивают пока еще лояльную к Москве позицию Индии.

    Если Кисиде удалось прогрызть свой сантиметр в бреши, это неприятно. А вот в Киеве он особых неприятностей доставить не сможет. Наоборот: чем больше объятий с Зеленским, тем лучше. Кому третья экономика мира, а кому организатор и исполнитель наиболее страшной этнической чистки в истории Китая, если не всего человечества.

     
     
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