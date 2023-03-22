Премьер Японии в Киеве помог скорее России

Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.

Визит премьер-министра Японии в Киев не анонсировался заранее (то есть дата была как бы плавающей), но по времени точно совпал с визитом председателя КНР в Москву. Даже если японцы постараются теперь убедить всех, что это случайность, им никто не поверит. И в первую очередь – не поверят в Китае, где на вояж Фумио Кисиды неизбежно обратят внимание и сопоставят факты.

Возможно, предполагалось, что этим визитом Кисида пошлет сигнал России. Неважно, что формально он прилетел с Востока, политически Япония является частью Запада. А западные лидеры прямо так и говорят – посылаем, мол, России мощный сигнал, что поддержка Украины не иссякнет, что наша решимость тверда, и прочая, прочая, прочая.

Кисида привез в Киев не только слова, но и полмиллиарда долларов (как-никак, Япония – третья экономика мира). Однако ему может сказать спасибо и российская сторона конфликта – очень едкое, но совсем не саркастическое спасибо. Потому что в Китае его «сигнал» воспримут на собственный счет.

Япония для КНР – первичный раздражитель, главная угроза, объект огромного количества исторических претензий. Пока Китай и Россия договаривались углублять сотрудничество, в Киеве братались их враги.

Вряд ли в Пекине считали Украину своим врагом, но теперь это так выглядит. По итогам братания было подписано совместное заявление с «серьезной обеспокоенностью» по поводу «ситуации в Восточном и Южно-Китайском морях» и «решительным» возражением против «любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением».

Это очень прозрачный намек на Тайвань. Заявление идентично тем, что регулярно исходят из Госдепа США по поводу этого острова. Так Украина стала участником политической коалиции, задача которой – препятствовать воссоединению Китая, с чем мы Украину и поздравляем. Осталось только большой кусок сала во флаг КНР прилюдно завернуть – и будет идеально.

Но пока что особо неприятный для китайских рецепторов привкус происходящему дает, как ни странно, гуманитарная программа визита. Японский премьер приехал в Бучу, где сокрушался о «военных преступлениях со стороны России». И тут важно понимать, что творили японцы с китайцами в Нанкине, куда премьеры Страны восходящего солнца не изъявляли желания приехать, хотя Нанкин гораздо ближе, чем Буча. Вместо этого некоторые главы японского правительства периодически ходят в храм Ясукуни, где поклоняются в том числе и душам организаторов той бойни. Ее достоверность, в отличие от кейса с Бучей, никто не оспаривает.

Посему в Киеве Фумио Кисида и Владимир Зеленский, по сути, занимались тем же самым, чем и Владимир Путин с Си Цзиньпином в Москве: укрепляли партнерство Москвы и Пекина, только паче чаяния.

Надо думать, сам Кисида преследовал другую цель. Внутри страны ему этот вояж никак не повредит: антироссийская пропаганда хорошо легла на ностальгию по так называемым северным территориям – Курильским островам (кстати говоря, не естественную, а внушенную американцами для конфронтации с СССР). Другими словами, явное большинство японцев солидарны с Украиной и «поддерживают поддержку» в пику одному на двоих «захватчику и оккупанту» – нам.

Но вряд ли премьеру так уж нравилась идея мотаться в Европу в облет России и пересаживаться в Польше на спецпоезд до Киева, хотя никаких особых интересов у Токио на Украине нет. Как ни посмотри, все равно получается, что американцы погнали его за эти тридевять земель, как швейцара.

Но лично Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ, которое в Киеве советуют ждать в следующие полтора месяца. По той причине, что за этим последует саммит G7, посвященный в основном противостоянию России на Украине.

Япония – хозяйка саммита (и пройдет он, что интересно, в Хиросиме). Именно ей и составлять программу даже с учетом того, что последнее слово будет за США. И эта программа критично зависит от успехов ВСУ. Либо западный мир будет обсуждать, как там выражаются, «послевоенное восстановление Украины», либо ВС РФ не доставят Украине такого удовольствия. В лучшем для нас случае обсуждать придется то, как Западу из этой истории выползать, но для этого необходим полноценный разгром украинских войск с переходом в собственное контрнаступление.

От Японии это зависит в наименьшей степени. Надо отдать Кисиде должное в том, что он не предоставил Киеву с прицелом на весну своих «вундервафель», хотя на Западе принято приезжать на Украину именно с такими гостинцами, желая украинцам удачи в бою и похлопывая их по плечу. Выделенные средства должны пойти в основном «в энергетический сектор», в меньшей степени – на амуницию, но не на летальное оружие.

Этот ход нужен Кисиде для того, чтобы успокоить «голубей» и в правящей партии, и в Японии в целом, где сильны не только реваншистские (в плане Курил), но и пацифистские настроения (люди помнят и Нанкин, и Хиросиму).

В сумме может получиться, что японский визитер скорее помог нам в отношениях с Китаем, чем принципиально навредил своим визитом. Правда, только в том случае, если его промежуточная остановка на пути в Киев не принесет ощутимых результатов.

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Этой промежуточной остановкой была Индия. В целом – пророссийская страна, но значительно более слабое звено, чем КНР. Японец убеждал индийцев, председательствующих сейчас в G20, что между «Большой двадцаткой» и насквозь антироссийской «Большой семеркой» нужна плотная кооперация, чтобы сдерживать тандем Москвы и Пекина. А третья экономика мира со своей стороны готова закачать в регион миллиардные инвестиции, которых Индия от Китая никогда не дождется.

С Токио у Нью-Дели нормальные рабочие отношения, а вот с Пекином индийцы почти враги, оспаривающие друг у друга территории в Кашмире. Ради бизнеса они иногда готовы «переступить через себя» и эффективно взаимодействовать с КНР, например, в формате БРИКС, но в целом такие виражи подтачивают пока еще лояльную к Москве позицию Индии.

Если Кисиде удалось прогрызть свой сантиметр в бреши, это неприятно. А вот в Киеве он особых неприятностей доставить не сможет. Наоборот: чем больше объятий с Зеленским, тем лучше. Кому третья экономика мира, а кому организатор и исполнитель наиболее страшной этнической чистки в истории Китая, если не всего человечества.